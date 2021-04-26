英國下議院日前煞有介事通過一項決議，宣稱中國在新疆推行種族滅絕政策，犯下違反人道罪云云。這種決議純屬政治鬧劇，既無知又無聊，根本不值一哂，英國人卻樂此不疲，可見他們是多麼的愚昧。其實也難怪，這個曾經的「日不落帝國」，如今淪落為「三流國家」，除了充當美國應聲蟲，還能做甚麼？對歷史稍有認識的人都知道，過去英國的崛起基本上是從強盜開始，世界上絕大多數國家和地區都曾遭其侵略、掠奪、屠殺，其祖先正是種族滅絕的最大兇手，他們有何資格指摘別人？紳士外衣豈能遮掩醜惡的歷史？

日月迭更代，何能久安榮。英國「日不落」的輝煌早已成為歷史，脫歐後前景更是一片暗淡，而英國人依然不願放下傲慢與偏見，依然處處以強國自居，這才是最大的笑話。為了刷存在感，英國海軍準備將伊利沙伯女王號航母派到南海耀武揚威，但諷刺的是，這艘航母剛剛形成初步運作能力，可謂自身難保，到時候極可能需要美軍驅逐艦為其護航，這不是丟人現眼嗎？正如英國傳媒質疑，英國國力已遠不如從前，如此輕易拿出自己最好的傢伙，暴露於中國這個強大對手之前是否合適。實際上，英國早已失去大英帝國年代的海外軍事基地，其艦艇根本沒法長期在遠離英國的水域行動，伊利沙伯女王號航母遠涉南海，與其說是耀武揚威，不如說是自暴其醜。

早在幾十年前，新中國開國元帥彭德懷就豪邁地宣告，西方帝國主義列強在東方一個海岸上架起幾門大炮，就能征服一塊土地的歷史一去不復返了。畢竟時代不同，今天的中國已不是滿清時期的中國，英國企圖重溫鴉片戰爭美夢，純屬癡心妄想。算了吧，新疆事務輪不到英國干預，南海問題更輪不到英國插手，他們與其多管閒事，不如想想如何利用BNO多賺一筆，反正香港無腦黃絲多的是，不賺白不賺。