近年每當媒體描述特區基建工程時，常以「大白象工程」來形容，是一個負面詞語，有人或許不解，「大白象」不是很珍貴嗎？其實這個詞源自西方，套用本地俗語來表達就是指「貴夾唔抵」，「大白象工程」，形容一些造價高昂但實際效用低的工程項目。

特區一無是處，卻以工程醜聞特別多聞名世界，每每天價埋單，超支延誤但又甩漏處處，千億港珠澳大橋未算最差，高鐵西九站成本也近千億，啟用初期漏水如「水簾洞」，大出洋相，大家都記憶猶新。這兩項工程明顯是蝕本貨，但總算落成可用，財散人安樂，但另一項千億工程港鐵沙中線卻連安全性也成疑，爆出「剪筋」醜聞，鑿開檢測發現逾六成鋼筋不達標，乘客隨時變沙中人，需要修建補鑊，落成日期一拖再拖，就算最終可以通車，你搭得安心嗎？

基建工程糗事層出不窮，最新造價5,000萬港元的觀塘海濱音樂噴泉，被譏為「小白象」工程，興建以來爭議不斷，上星期四啟用，與大眾期望差天共地，質量更成疑，啟用第二日，部分設施已損壞，圍封待維修。網民忍不住留言嘲諷「再攞多5千萬去維修囉」。康文署是否有派人認真監工及仔細驗收？現場有不少孩童在嬉戲，幸好設施損壞沒有造成傷亡。政府工程沒有一次可以令市民安心享用。

眼下還有機場三跑、西九文化區等大白象工程正在進行中，三跑看來超支機會極高，只盼不要像西九文化區般蹉跎歲月，十多年來換人換設計，老早宣布超支以百億元計。不過好戲在後頭，這些工程比起還未正式展開的「明日大嶼」人工島計劃只是九牛一毛，官方估計6,000億元成本，但以特區工程超支慣例，翻一倍絕不出奇，萬億埋單應該不中亦不遠，錢固然重要，安全更加令人憂慮，如果一個不好彩，人工島沉了怎算？