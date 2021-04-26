本港接連有變種新冠病毒個案流入社區，最新一宗為一名菲傭，她在檢疫酒店隔離期間多次採樣均沒有確診，惟來到僱主家中即告中招。港大專家袁國勇到檢疫酒店視察後表示，不排除病毒在酒店內經空氣傳播，除酒店抽氣問題外，更質疑港府外判承辦商「採樣採得不好」，以致在酒店期間未能發現菲傭染疫，並意味深長地說了句「大家都知道那段時間（港府）曾經轉換分判商」。

專家的質疑當然不是無的放矢。由第一宗流入社區的變種病毒印度裔確診患者開始，體內病毒量均很高，一入醫院檢測，抗體已呈陽性，即很早前已受感染。在這樣的情況下，採樣人員只要「拿拭子拿對了」，很容易便能測出確診，惟事實剛好相反。現已有3名變種病毒患者進入社區，一旦再有更多漏網之魚，香港出現第5波大爆發便不是危言聳聽。

事件揭下去，又發現這段時間負責到檢疫酒店採樣的外判承辦商，原來又是近期是非多多的華大基因。衞生署表示，今日開始有另一承辦商加入，並已在外判合約內加入指定條文。最新消息，港府昨日已暫停了華大基因流動採樣站服務。

總部設在深圳的華大基因在國內享負盛名，詎料橘越淮而枳，來到香港表現不如預期。日前才有30宗初步確診個案由華大基因提交，最後赫然發現僅首兩個樣本確診，其餘28個樣本受到交叉污染，反映其內部處理程序不嚴謹。較早前又因為上載非確診檢測結果出現人為錯誤，導致系統未能適時向市民發送通知短訊，因而遭食衞局發出警告信；甚至乎，曾有華大基因職員因為故意搖晃盛載樣本的器皿，影響檢測結果而被捕，簡直匪夷所思。

中國抗疫表現亮眼，傲視全球，要是國家級企業在港一樣有好成績，定能收到拉近人心的效果，無奈事與願違。要改變部分港人對內地的偏見，看來還是很難。