香港的新冠肺炎疫情已見緩和，市民也有條件以較輕鬆的心情，跟這個疫患耗下去。近日朋友間碰頭，我問對方：「會打疫苗嗎？」答曰：「即使打也不是為了防疫，而是為去旅行做準備，呵呵呵！」

但世界的另一邊可不輕鬆，全球染疫人數創了新高，印度每日的確診者達30多萬人，醫療器材不敷應用，因病毒直接致死者固然很多，因缺乏治療而死的人也為數不少。

印度的情況當然值得同情，但也是可以理解的，且看號稱世界第一民主強國的美國，至今仍是染疫及染疫致死人數最多的國家。美利堅的財力、資源勝印度10倍，尚且如是，而印度身為世界人口最多的民主大國，按理又豈能輕易逃過這一劫呢？

中國的人口比印度更多，但說要撲滅疫情，就能撲滅，創造出的防控與管治奇迹，值得全球其他國家在未來10年，作為頭號重要的個案研究。研究得出的結果，說不定對人類社會的管理水平會大有貢獻。北韓跟中國一樣，都是共產主義國家，他們也能把疫患控制得好，但平壤的模式不足為法，因為當地的處理方式，少了一點人道精神。譬如去年中國疫情爆發時，平壤就曾警告中國人切勿非法越境進入北韓，否則可能會被射殺。當地政府就是用如斯極端的手法，才能保住國家在疫患中無虞。

中國卻不必如是，早前緬甸爆發動亂，很多染疫者逃入中國，使雲南一度出現大規模病毒傳播，但中方不必向非法入境的緬甸人發出死亡威脅。北京以至地方政府全盤擘劃，精準對治，只消三兩回合，就成功把疫患壓下去，全國又迅即回復個案接近清零水平。這樣的管理工夫，不是美國總統拜登一類的管治者所能望其項背。所以，民主國家不要老是以為自己了不起，中國模式確實有不少值得他們虛心學習的地方。