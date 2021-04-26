新冠肺炎至今仍然肆虐全球，焦點由美國移向印度！全球確診人數和死亡人數眨眼即變！印度新增近35萬宗新症，創下全球紀錄，已連續第4日錄得逾30萬宗確診者，目前印度醫療系統幾近崩潰，即使係新德里等大城市，大部分醫院出現呼吸機短缺而「死得人多」，據云連燒屍嘅柴都唔夠用！

香港目前亦受到變種病毒困擾，看來「旅遊氣泡」多數成泡影！「安心出行」今年恐怕都係齋吹！呢，印度出現一種「雙重突變」病毒株，同時出現兩種十分重要嘅突變，顯示人類發展出疫苗之際，新冠病毒也在不斷變種，只要稍一鬆懈便伺機反撲。該變種病毒株隨後傳遍全球，在歐洲多國和加拿大觸發嚴重疫情，德國、法國等遲遲未見採取果斷措施，疫情至今仍然嚴峻。

美國雖然透過打疫苗暫時遏制疫情，但變種病毒令密歇根等個別州份出現新一輪疫情，確診人數仍然彈上彈落，很不穩定。有疫苗藥廠嘅行政總裁曾坦言，因應病毒變異，人們可能每年都要打針抗疫。所以話，即使已打了兩針，並非就此安逸！因為病毒不斷突變，即使全民接種了疫苗，也並非安枕無憂。

印度總理莫迪抗疫，一味吹噓如何了得，3月初疫情稍回落，就急不及待復辦大型宗教聚會、婚宴、節慶等活動；市集、商場重開，公共場所無不人如潮湧，結果出事啦！可見政府和人民都要有心理準備，對付新冠病毒要有長期作戰嘅心態！

老朽已有心理準備，今年「安心不出行」最實際，已視「旅遊氣泡」為無物。美國國務院早幾日都把全球約80%國家和地區列入「請勿前往」嘅第4級警示！疫情反覆，變種病毒得人驚！只望庸官快啲過水5,000大洋電子消費券，等啲基層市民屈困愁城都可以食吓快餐、買吓日用品。想飛？No way！