功夫茶：港台人事亂如麻　摺了乾淨免煩惱

「草積不除，便覺眼前生滿意；庵門常掩，勿忘世上苦人多」，這是弘一大師為晉江草庵所撰嵌名聯。功夫茶欣賞草積不除，亦可見到生意盎然！而一個機構，人事有變遷，等閒視之，並無不可！之但係若然人事如走馬燈般轉，就唔會係「生滿意」，而係亂如麻，咁就係不祥之兆！

嗱！明朝最後一任皇帝崇禎，史家多認為佢並非庸君，有主見卻剛愎多疑。崇禎一朝17年，內閣輔臣換完又換，據云多至50多人，You are fired為崇禎帝慣性動作，豉椒炒魷係朝廷常餐，人事更迭頻繁如走馬燈，結果催化了明朝嘅滅亡！依家人稱「傷港電台」嘅香港電台，自新任廣播處長李百全3月1日履新至今一個多月，傷港電台已經歷多次管理層人事變動，繼本月中節目《The Pulse》記者唐若韞辭職，掌管港台電台部嘅助理廣播處長周國豐亦已請辭，佢將於7月9日離任。

周國豐為李百全上任後第4名辭任高層，早前亦已傳出負責教育電視嘅陳俊樂將出任署理助理廣播處長，暫代正式休假嘅區麗雅。李百全上任後，據云引入新編輯管理機制，由處長及高層組成共9人嘅編輯委員會，喺節目播出前進行檢視，依家人事又如走馬燈咁轉來轉去，有識之士深明港台亂象已非一朝一夕，積弊成廢。

一個公營廣播機構，每年狂燒公帑10億個大洋，不但冇履行公家電台宣傳政府政策應有職責，向社會發出正確嘅訊息及發揮正能量，反而「吃飯砸鍋」，時事節目常以政治掛帥，節目主持立場偏頗，抹黑警方無所不用其極，明係仇警卻美其名「嬉笑怒罵」。

大家都意識到，傷港電台百孔千瘡，李百全出任廣播處長後，連番抽起多集被指有問題嘅節目，咁抽法只會抽到手抽筋，亦難保唔會走漏眼！消息指，佢最快下月重整港台電視部，再有多個節目停播或換走敏感元素。從港台嘅管理檢討報告及歷年審計署對佢嘅審查抽秤，港台硬傷太多，根本醫番都嘥藥費啦！有議員都直截了當講出，港台積下嘅陋習太多，最終無法解決根深柢固嘅問題，政府應執咗佢！

呢！依家港台人事如走馬燈，高層跳船無數，功夫茶相信港台節目必如太監日光浴，冇乜鳥好曬咯！與其苟延殘喘，李百全面對呢個爛攤子，唔好話「改革」，根本連「執漏」都無從下手！與其倒錢落海，倒不如真係摺咗佢，每年慳10億元，塊靚地又可拍賣益庫房。傷港電台沒有存在嘅一個理由！摺咗，眼前即刻少咗支頂心杉，何樂而不為？