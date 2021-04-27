產評：深發展定位清晰　港停滯等人蠶食

本世紀以來，深圳經濟成功轉型，新經濟發展定位清晰，如今已成為匯聚全國人才及內外資金的重要地區樞紐。反觀香港，逾廿年來土地問題未獲解決、經濟結構依舊單一、港府施政離地，過去兩年發生的重大衝擊絕非偶然，再加上如今身處中美爭霸夾縫，昔日國際化優勢失色。港府一廂情願圖藉大灣區謀共贏，問題是內地主要城市之間的競爭本就十分激烈，香港若不發憤圖強自救，只怕最終就連擔當深圳「後院」的資格也失去！

去年底中國社科院等發布的《全球城市競爭力報告》已顯明，深圳排第9，比香港的第11位更高。再者，2018年深圳本地生產總值已超越香港，在在反映這數十年，深圳從作為香港的製造中心，改革成全國的新經濟龍頭城市，成為世界知名科技產業核心，成功坐上資訊科技時代快車，如今更計劃發展成金融重鎮，主力數碼貨幣，以深圳的幅員廣闊，潛力無窮，真正要競爭起來，又豈是彈丸之地的香港可以比擬？尤其內地正積極整頓科企，往後更易融入政府規劃，充分發揮影響力。

深圳既已成為全國「模範城市」，匯集國內外資金和專才，樓價水平是全國前列實屬正常，如今核心地區價格比香港西北區樓價還要高。故近年部分靠近港深邊境工作的內地居民，在兩地交通配套日趨便捷下，選擇來香港北區置業，情況猶如不少澳門居民居於鄰近的拱北或珠海市。

這說明兩個訊息：其一，土地資源本已匱乏的香港，面臨內地居民購買力日增，只會激化土地供應失衡問題，港府須着手加強港人基層安居保障，妥善規劃化解中港矛盾；其二，深圳經濟發展勢頭超越香港，從核心區資產漲價足見兩地主次關係漸變。過去深圳靠香港的製造業興家，如今自我轉型成功，在資訊科技的發展領跑，不需再依賴香港。香港反而要謀劃如何配合深圳發展，未來或要靠具消費力的內地居民來維持零售市道，所謂「風水輪流轉」莫過於此！

如今綜觀整個大灣區，深圳是龍頭，香港則高不成低不就，難堪的是一眾庸官還不懂為香港境況一落千丈而自慚形穢，反說替深圳發展一日千里高興，只管強調深港競爭非「零和遊戲」，可以互惠共贏，將危機視作等閒。當包括深圳、澳門等鄰城都計劃建設金融中心，香港未來還能靠甚麼？禍福無門，惟人自招。新加坡已故總理李光耀曾預言，香港早晚會被上海取代，甚至被併入深圳，難道真的一語成讖？