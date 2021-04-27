正論：廢官媚外欺港人　旅遊氣泡逼打針

廢官禍港，又一力證！香港與新加坡「旅遊氣泡」，由去年夏天開始商討，秋天臨門抽起，本來上周四公布細節，卻又取消，一波三折，昨日終公布細節，「旅遊氣泡」將於下月26日啟動，但被發現是「不平等條約」，逼港人打針，卻毋須星洲人先接種疫苗，所謂氣泡，原來是港人受氣的「氣」。

港星「旅遊氣泡」將於下月26日啟動，每日一班航班往來，由國泰航空及新加坡航空負責，每日可載最多200名乘客，若疫情穩定，6月10日起增至兩班航班，旅客於出發前72小時及抵達後須接受核酸檢測，港府更要求參與港人須完成接種兩劑疫苗14天後，才可以登機，但對於新加坡來客則未有同樣要求，作為一個雙邊條約，在重要條件竟然不對等，這樣的不合理條款，更令人聯想起晚清時期與外國簽訂種種不平等條約，包括割讓香港的《南京條約》及《北京條約》，今時今日的港官是想做太監，爭着自閹去媚外嗎？

看來疫苗並不是兩地協議的先決條件，只是港府借題發揮，利用市民渴望旅遊心切，趁機催谷打疫苗。香港疫苗接種計劃反應未如理想，針劑陸續大批運到，使用期有限，以此走勢恐怕大批報銷，巨額公帑浪費難交差。政府把接種疫苗列入旅泡條件，既無必要，亦反映官員無所不用其極，威逼利誘打針，置市民安全不理，打完針即坐飛機遊埠，副作用發作便會客死異鄉！

本報多次提出，疫苗不是萬能，有其局限性，保護率難達百分百，對於變種病毒的防禦性大跌，而且副作用不能漠視，針後不適，面癱中風甚至死亡個案無日無之，迄今已經廿多條人命，只是港府掩耳盜鈴，借專家招牌來推搪責任。政府「為打針而打針」，顯然未有把市民的利益放在首位。

政府簽訂不平等條約，豈止這次旅遊氣泡，簡直前科纍纍，涉外最明顯便是與華特迪士尼公司簽訂香港迪士尼樂園的協議，被斥「割地賠款」和「喪權辱國」。香港迪士尼樂園由興建至今，港府累積注資超過300億港元，多年來從未獲樂園分紅，華特迪士尼每年都收取專利及管理費用，即使迪園蝕錢都可以拉上補下，立於不敗之地。議員批評政府是捉老鼠入米缸，冤大頭做一世。

迪士尼便宜佔盡，20多年前簽訂購買竹篙灣毗鄰樂園一幅約60公頃的土地的認購權，該土地本可建近二萬單位，安置近六萬人，迪士尼卻死人霸生地，荒廢10多年，浪費珍貴土地資源，政府所謂「寸土必爭」原來是廢話。等到去年9月有效期屆滿，政府才收回土地。基層市民苦候上樓，蹉跎歲月，眼看迪士尼浪費土地，那理會你是「米老鼠」，只當作「過街老鼠」也。

就算對內，港府與第三者的協議，往往會犧牲港人利益。例如政府與港鐵協議，高鐵客量不達標便要巨額補貼港鐵。當高鐵錄得虧損時，九鐵按營運協議需承擔部分虧損，政府全資擁有九鐵，變相補貼高鐵營運。而港鐵票價「可加可減」機制，變成「有加無減」，大家有看見根據機制減過票價嗎？

打鐵還須自身硬，任何協議，只要自己有本錢，何愁不成事？本地個案逐漸減少，只是輸入個案拖累。政府把關不力，防疫亂糟糟，先是去年海員機員免檢疫誘發第三波，今年又固執不發出「南亞禁飛令」，印度漢來港，酒店檢疫變播疫，把變種病毒也傳入社區。希望政府能吸取教訓，嚴格把關，只要消除輸入個案，疫情自可受控，若果真正達到清零，那用打甚麼疫苗，外國甚至內地相信都樂意商討通關安排。

港人坐困疫城逾年，呼叫通關之聲不絕，政府與新加坡建立的旅遊氣泡，免除14日「疫監」隔離檢疫期，本來是好事，「港星旅遊氣泡」可成為本港與其他國家地區商討同樣安排的基礎，預料低風險地區，例如澳洲與新西蘭可以成為下一個建立旅遊氣泡的目標。但拜託港官別又把打疫苗針與通關掛鈎，弄巧反拙，到頭來受苦都是港人！