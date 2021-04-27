神州觀察：敷衍安置五保戶　全部脫貧不靠譜

世事無絕對，話別說太死，否則一旦誇下海口，將來卻被發現根本不是那麽回事，會很難堪。內地早前公開宣稱已全面消滅貧窮，所有貧困縣成功脫貧，近期更在尋思如何不讓民眾返貧；殊不知，近日再有地方被揭脫貧造假，不少村民仍活在水深火熱之中，可見全部脫貧之說並不靠譜，當局亦不需急着研究如何防止返貧，還是想想怎樣讓他們真脫貧再說。

陝西商洛市洛南縣屬官方公布的832個成功脫貧縣之一，惟經官媒記者探訪發現，當地理應享有保吃保住等供養制度的「五保戶」並未獲集中安置，所建安置房或淪為雜物房，或供附近工程隊人員入住。且該安置房並無接駁供水管道，取水設施一直廢棄，只在應付上級驗收檢查時匆忙作了修繕，同時逼迫村民入住，待蒙混過關後，他們的生活狀況再也無人問津，迫使村民或逃回原有的破屋居住，或需大老遠自行「拉車運水」，水質還很污糟，卻又不喝不行。

洛南縣扶貧開發局面對記者質詢，卻將問題推來推去，不願多搭理；而縣水利局門口豎着的展板上，關於中央深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理、強化責任擔當、堅決打贏脫貧攻堅戰等指示要求更是一字不少，工工整整，但又能怎樣？不還是表面一套、背後一套，實在很諷刺。村民多年沒水吃，局方人員竟稱不知情，更反問群眾是如何生存的，何其麻木不仁？更重要的是，既然「全部脫貧」已成定論，豈能再讓這種醜事爆出來？故惟有搶奪記者手機、將人哄走，掩飾真相。

可以見到，這場浩大的扶貧工程讓不少官員幹部獲得了加官晉爵的機會，只是在各地忙着論功行賞的同時，鬼知道這當中攙雜了多少假扶貧、扶假貧，以各種瞞天過海手段騙取扶貧政績、扶貧資金之流？又有多少貧困縣上演了和陝西洛南縣一樣的戲碼，將窮苦村民用完即棄，繼續懶理死活？早前不少貧困縣都在高調公布脫貧摘帽的「喜訊」，有地方甚至宣稱脫貧率達到99.99%以上，未脫貧人數能夠精確到「17人」，廣大吃瓜群眾不禁要問，相關驗收檢查標準及執行過程究竟是怎樣？地方騙中央，一路騙到國務院，咋就這麼容易？

事實上，就算內地實現全面脫貧，仍有聲音質疑該脫貧標準所訂偏低，不代表就此進入小康乃至富裕社會，惟此說遭當局極力否認，表示已充分做到了不愁吃穿，包括教育、醫療、住房在內的「兩不愁三保障」，以及食水安全保障，只是上述情況又當作何解釋？更甚者，因病返貧、因貧輟學等問題依然存在，有人被迫跳河自殺，有人親手勒死患病老父，說明窮人仍然很多，防止返貧工作更需認真落實，別總靠弄虛作假忽悠人。