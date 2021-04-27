世界視線：印度抗疫衰驕兵　日本奧運更堪憂

新冠病毒為禍人間一年多，不但在各地沒被消滅，4月以來更在亞洲出現反撲之勢，近日疫情重災區印度成了世界的焦點，單日新增感染人數逾35萬，創了世界紀錄。同樣難兄難弟的日本，則被奧運這個燙手山芋重傷了，如今分分鐘經濟救不了，疫情更如決堤。

印度的疫情令人觸目驚心，4月中，每日新增確診數字還只有約20萬宗，短短一周至21日，便增至31萬，至26日更逾35萬人。印度疫情失控，主要是被超級變種病毒即B1617攻佔，目前60%患者都是感染了這個變異病毒，更可怕的是，當地發現懷疑3重突變的新冠病毒足迹。要知道，變種病毒株感染的病患由醫治到疫苗研製，都是全新課題，每一項都需要時間，但病毒卻一點不客氣，傳播愈來愈快，僅在印度首都新德里，每4分鐘便有一條生命被奪走，連印度總理莫迪也悲嘆，疫情成了「撼動印度的風暴」！

查找不足，皆因印度上下輕率，早在去年10月，當地專家委員會已經發出翌年2月疫情會受控的預測，印度社會迅即由樂觀走向失控，今年3月的地方選舉、宗教節日一一肆無忌憚地上演。當印度高層因為英國牛津大學研發的阿斯利康疫苗以印度為主要生產基地，陶醉在疫苗生產大國的地位時，卻不知變種病毒已經迅速蔓延。驕傲得太早，反撲得太烈，造成如今的大不幸。

另一個煩惱國是日本，日本政府拖拉幾天後終於狠下心來，東京、大阪、京都、兵庫4個都府縣都頒布了緊急事態宣言，自本月25日起有限度封禁17天。這4個重要地方在奧運不足3個月後便舉行的時刻，竟煞停很多商業及消費活動以阻止疫情重燃，可見問題嚴重。事實上，專家擔心的是日本也走上印度的路，早在上月，日本已發現最少80多宗變種病毒感染個案，現在幾個都會的感染個案已超越上一波高峰，變種病毒的憂慮愈來愈深。

以日本政府及東京都政府誓要把奧運辦下去的決心，今次緊急事態宣言恐怕是最後的掙扎，若還是躲不過變種病毒侵襲，日本恐與印度一樣大鑊了。