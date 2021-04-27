國際政治變化多端，多出乎人們意料之外，這是因為影響的因素眾多，也涉及各個群體集團，沒有簡單的發展。烏克蘭是戰與不戰，取捨之間便也多所變化。開始時烏克蘭政府被極右派挾持，企圖開戰，從而把美國及北約國家牽涉在內，迫使它們出兵支持。烏克蘭的目的，一是收復烏東地區的分裂州份，二是邀功望能加入北約和歐盟，所以從開始烏克蘭政府是堅持開戰的。

但是，美、歐似乎只是利用烏克蘭政府對俄羅斯威逼，並沒有備戰的部署。及至俄羅斯陳兵邊境上，美、歐更加退縮，轉打外交戰。烏克蘭政府騎虎難下，也懼怕俄軍真的揮兵直入，一如當年的格魯吉亞。若烏克蘭政府軍落敗，收復烏東地區沒有希望，反而在俄軍主導下，變成烏東兼併基輔政權。美、歐不出兵，便翻盤也沒有機會。

此所以烏克蘭總統澤連斯基急切改變立場，向俄羅斯求和，並願意到莫斯科與俄羅斯總統普京談判，而俄國也樂意將邊境屯兵後退，以解困局。不過，反覆之間，政府軍竟然偷襲烏東地區，再啟戰火。這應是軍方與極右勢力合謀，阻礙談判和解。

俄羅斯會怎樣反應呢？一是政府軍的偷襲作用不大，不能啟動政府軍入侵東部地區，在初接觸便會被擊退。可能實際的效果卻是讓澤連斯基在赴俄談判之前，在國內有所交代。俄羅斯似乎不會動干戈予以痛擊，戰爭不會挑起。

但對俄羅斯來說，一是烏政府軍裏極右勢力不小，即使和平談判，仍然有後患。會否借此挑釁，一場大戰，把烏克蘭極右派勢力剷除呢？這可為莫斯科的談判增添聲勢。

另一可能性是認真地部署與烏克蘭的談判，在談判桌上乘勢打敗烏克蘭。因而只是屯兵示威，不作激烈的舉措，而在談判之中，卻會是爭取烏克蘭在中、美、俄關係中的中立，和尋求在堅持高度地方自治下，使烏東地區與全國各地重組聯邦制，包括修憲、全民公投和重新選舉中央及地方政府，在全國推行新的政治局面。

在公開宣稱與普京談判之前，烏克蘭政府已經公開對美、歐表示不滿，揚言要恢復核武。借和談，俄羅斯大可要求烏克蘭不再要求加入北約與歐盟，將之視作參與美、歐攻擊俄羅斯的隊伍，與俄為敵，俄國不能容許，也即是俄羅斯迫使烏克蘭政治中立，擺脫置身俄美鬥爭夾縫之苦。

現在烏克蘭總統還未赴莫斯科談判，美國及烏國內部極右勢力還有時間與空間繼續干擾，今後變化可能巨大，且看結果如何，美國有何方法可借烏克蘭壓倒俄羅斯？