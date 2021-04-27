隨着中美關係持續緊繃，「脫鈎」的說法甚囂塵上，但有趣的是，日前在中國海南舉行的博鰲亞洲論壇，依然吸引了眾多美國企業巨頭參與，包括蘋果、特斯拉、高通、英特爾、高盛、黑石集團、橋水基金等等，全是響噹噹的名字。在美國社會集體陷入反華歇斯底里的今天，這些企業巨頭頂住巨大的輿論壓力來到中國，當然不僅僅是為了參加「畀面派對」，主要還是着眼於本身利益。

利之所在，天下趨之。中國既是全球最大消費市場，也是新冠疫情之下唯一實現正增長的主要經濟體，今年首季經濟增速更達創紀錄的18.3%。反觀美國等西方國家至今未能擺脫疫情困擾，復甦步伐固然相形見絀，經濟潛力更是明顯不如。在這種情況下，試問美國大企業怎可能捨棄中國市場？

美中貿易全國委員會早前發布調查報告，超過九成美國企業認為中國市場需求和盈利更加穩定，無意撤離中國。高盛有項報告亦顯示，美國半導體設備、材料及醫療保健領域的大多數企業，不但沒有撤離的打算，反而擴大在中國的生產。難怪去年舉行的第三屆中國國際進口博覽會上，美國參展商多達197家，展出商品逾千件，成為參展商和展出商品數量最多的國家。

事實證明，美國企圖拉攏盟友孤立和圍堵中國，注定是枉費心機，美國企業尚且不願跟隨華府政策，何況是其他國家。美國電動車生產商特斯拉預料中國將是其生產車輛最多和最大的市場，德國奧迪車廠更預料兩年後在中國實現年銷100萬輛汽車的目標，這才是真實的情況。所以說，理想很豐滿，現實很骨感。中美實力此長彼消，距離迅速拉近，如果按購買力平價計算，中國經濟總量甚至已後來居上，美國再也無法隻手遮天，所謂的脫鈎不過是一廂情願而已。老實說，如果脫鈎真的那麼容易，美國早就脫了，何必裝腔作勢，搞這麼多小動作。