新一屆美國奧斯卡電影頒獎典禮日前舉行，本地反應冷淡，有人乘機大做文章，指控電視台打破慣例，沒有轉播頒獎禮，懷疑是有政治動機。真的可笑，殺頭的生意都有人做，如果奧斯卡是有商機，電視台會放棄這個賺錢機會嗎？說實在，轉播時間在周一早上，大部分人都上班上學，收視率一向不高，再加上網絡發達，實時已經知道賽果，甚至同步串流收看，不用靠電視轉播。

以往民智未開，外國的月亮特別圓，但隨着教育程度及知識水平提高，再加上華語製作水準直逼國際，現在連起步大落後的內地電影都急起直追，世界電影再不是荷里活獨大，印度有寶萊塢聲勢浩大，製作鼎盛，不弱於西方，內地影視製作也是趨向世界級水準，還用拜倒西方電影？倒過來是美國電影人及片商覬覦內地龐大市場，不斷訪華獻媚，甚至安插華人演員演出來討好中國人。

此消彼長，荷里活電影水平也日漸下降，陳腔濫調，只靠一些特技超級英雄片充撐，有甚麼值得注意？

其實近年市民對大美國主義愈來愈反感，尤其是超級英雄片主角動輒在別國土地動刀動槍，美其名拯救世界，實質就像911後美國藉口反恐，派兵到別人家園轟個稀巴爛，有識之士才不會受電影迷惑，或許無知小兒才會繼續追捧。所以港人漸漸對美國電影冷感，從而對奧斯卡頒獎典禮失去興趣，電視台不轉播的決定只是在商言商，又何用說三道四來抹黑？說是非者，才是是非人，不少荷里活影星在頒獎禮上藉機挑釁，無故攻擊中國，這些人才是把電影與政治掛鈎的元兇。

現在新冠疫情未退，經濟重創，人心惶惶，肚子都未能餵飽，又怎會關心風花雪月，視覺上的奢侈享受？就算有閒情，不如支持日漸式微的本土電影。奧斯卡頒獎典禮是過氣外國產品，今時今日與港人有何關係？