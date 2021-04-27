新冠病毒禍延全球，至昨日有逾1.4億宗確診個案，最嚴重的國家是美國，有3,200多萬人確診，逾58萬人死亡；其次是印度，1,600多萬人確診，逾19萬人死亡。印度近日疫情嚴重，昨日單日新增逾35萬宗確診個案，多個地方出現醫院病床和氧氣供應不足，連焚化爐也不足，不少入不到醫院或在醫院去世的人，屍體就在附近火化，酷似人間地獄。

為甚麽印度的情況如斯嚴峻呢？估計是新冠病毒爆發初期，印度確診人數較少，印度也生產疫苗，總理莫迪曾豪言會把大量疫苗送去疫國。或許是有所恃，對抗疫工作掉以輕心，不戴口罩，不保持社交距離，宗教和政治的大型活動如常舉行，而且高官和宗教領袖紛紛出席，有鼓勵作用。到疫情加劇時，他們又深信恒河水可滅病毒，紛紛跑到恒河浸浴，更多喝幾口，誰料此舉更激化疫情爆發第二波。一向印度中下層缺乏醫療服務和藥物，基本上應付不起海嘯般的病毒浪，人口最多的北方邦，連首席部長、官員、醫生、護士等都確診。在印度的新冠病毒是變異再變異，篩查病毒變異工作，1月開始籌備，2月開始運作，但第二波疫情已開始了。至4月接種疫苗的只有1.3億人，不及十分之一人口，現時疫苗短缺，數百家接種中心關閉，疫苗只可供幾天用。

印度首先呼籲美國給予協助，外長蘇傑生和印度血清研究所行政總裁普納瓦拉冀華盛頓解除禁令，但美國國務院發言人普萊斯表示，「美國將把重點放在控制國內疫情上，優先給國民接種疫苗」。《印度時報》指出，愈來愈多印度民眾表示憤怒，批評直指拜登政府。有網友說，去年美國原材料短缺，印度供應了羥氯喹，如今拜登阻斷原材料出口，將印度列貨幣操縱國，未經通知進入印度水域，發布有關印度人權和少數族裔權利的負面報道，這是盟友嗎？樂施會發布一封由百多名前國家元首和諾貝爾獎得主的信和美國商會發表聲明，呼籲拜登放棄對疫苗的知識產權規定，「把集體安全權利置於少數人的商業壟斷之上」。歐盟、英國和德國表示願意協助，中國外交部更多次表示支持印度抗疫，並會提供必要的支持和幫助，但面對這麼大的人口數目，似乎只有中國有力製造出足夠的數目來。而莫迪政府的難題是：一方面物資短缺，另一方面國內反華聲音大。但無論如何，疫情反轉了盟國──美國，也反轉了對手──中國。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇日前說，美國可考慮向印度輸送阿斯利康（AZ）疫苗。美國擁有3,000萬劑AZ，但這款疫苗尚未獲准在美國使用呢。