據報道，支聯會今年擬續辦六四集會，但《港區國安法》生效後，喊了20多年的「結束一黨專政」口號及綱領可能違法。到底反對派會繼續死撐，還是偷偷刪除口號及綱領，很快自有分曉，惟事件卻折射出極深刻的教訓：這句叫了20多年的口號，過去一直不違法，中央也不聞不問，現在卻變成動輒得咎的敏感詞，這班所謂幫香港人爭取民主的人，到底爭取到甚麼民主？

蚍蜉撼大樹，可笑不自量。說香港反對派是全世界最無腦、最白癡、最貪生怕死的「革命黨」，肯定沒有冤屈。這班人有老有嫩，但無腦無分年齡，整天以為有外部勢力撐腰，就能迫使北京交出香港治權，誰知香港在北京眼中不過是彈丸之地，雖然不能失守，但不管這班無腦傢伙怎麼瘋狂破壞，對整個中國也是毫無影響。結果，北京只消拋出國安法便足以「收你檔」，無腦政客即時玩完，着草的着草，坐監的坐監。

說他們貪生怕死更是有目共睹。《港區國安法》一出，有的第一時間宣布退出政壇；有的即時解散各港獨組織；有的索性夾着尾巴逃往外國。儘管壹傳媒黎智英之流仍死剩把口，日日唔斷氣和外國政客一唱一和，但心底裏十分淆底卻是不爭的事實，不然也不會多次向高院提出取消保釋期間不能出境的限制，目的當然是為了着草，只是高院不批，走不掉而已。至於曾因爆粗鬧內地生而「名滿天下」的中大學生會前會長周竪峰，近日更自認「懦夫」跑往加拿大「逃避被捕風險」。這班「毋忘初心」的人，竟無一人「初心不變」，遑論膽敢組織「革命軍」過羅湖橋推翻「暴政」。

眼看這些人的可恥下場，除了感到好笑之外，還為香港感到悲哀。許多事情阿爺根本不想管亦不去管，然而部分人卻不珍惜，非要將一手好牌打爛，逼阿爺出手為止。今日的香港，這也不准，那也不能，全拜這班愚不可及的無腦政客所賜。