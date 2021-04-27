印度的新冠肺炎疫情失控，每日新增確診者高達30多萬人，數字比任何一個國家都高，據當地政府估計，確診人數遠未見頂，正向每日50萬人的水平邁進。然而，本文討論重點不是印度政府抗疫能力不濟的問題，而是要講香港「黃絲」輿論領袖究竟有多愚蠢。一位移居台灣的時事KOL，號稱網上點擊率在華人社會中位列第一。此君雖然已經出走，但在香港仍然經營大量餐館生意。

話說去年新冠疫情爆發初期，中國、歐洲以至美國紛紛失陷，但有一段時間，印度向外公布的染疫人數甚少。按理那可能是因為病毒尚未大規模傳至，又或者當地的檢測工作落後而已。

可是，這位第一KOL竟然發揮他的「聰明」腦袋，說是因為咖喱有殺菌功能，而印度人嗜吃咖喱，所以新冠病毒奈何不了該地。這理論聽來也讓人笑得噴飯，此君偏偏煞有介事，在旗下餐廳大規模推出所謂的防疫套餐，主食就是印式咖喱飯。

其後，印度的疫情漸次蔓延，上述的防疫套餐只推出了一、兩個月，便偷偷收起，平白搞出了一場鬧劇。然而，愚蠢的「黃絲」KOL卻不止一個，去年出走英國的「二人組合」，號稱網上點擊率排名第二，他們抵英初期，說樂意接濟所有出逃的手足，但轉過頭來，又說手足們好喝懶做，他們不會再接收新成員云云。

點檢下來，香港「黃絲」熱捧的輿論領袖，大多腦筋不靈光，不停要打倒昨日之我，甚至會經常鬧出笑話。偏生本地反對派有一批愚民，卻愛將這批KOL的意見奉為圭臬，因此在反修例風波期間，「黃絲」們合作創造出用Be Water的方式去對抗警察，也就不足為奇了。

咖喱抗疫與Be Water抗警，兩者同樣是荒謬而不濟事，歷史值得好好記下這兩頁，好讓後人捧腹。