港府防疫頻頻甩轆，新冠病毒檢測承辦商華大基因屢被揭發出錯，日前疑因樣本受污染，出現近30宗「假陽性」，虛驚一場；而日前一名變種病毒患者疑抵港後喺酒店檢疫期間「走漏眼」，當日嘅檢查亦由華大負責。

庸官循例聲稱會嚴肅跟進有關事宜，除華大外，會加入另一承辦商，並在外判合約內加入條文，要求承辦商嘅服務必須符合當局嘅要求質素云云。事實上，庸官嘅監管能力向來不濟，加上處事求其，致令防疫工作如牛棚困貓！本報民調結果顯示，大部分受訪者無不批評港府外防輸入存大漏洞，無果斷禁飛堵截源頭，以致變種病毒殺入社區，憂隨時爆發第5波疫情，累港人陪死。

本港屢錯失「清零」機會，依家更面臨變種病毒威脅，庸官無能，靠害市民，彰彰明甚，食衞局局長陳肇始被轟失職，應問責下台！正如有專家一早指出，港府堵截輸入個案僅依賴航班熔斷機制並不足夠，若有國家或地區風險因素增加，當局應盡早採取禁飛等措施，好過出事才補鑊。庸官樣樣後知後覺，卻誇稱防疫滴水不漏，臉皮之厚，當真厚過犀牛皮！

尋日政府煞有介事舉行記招，交代與新加坡嘅「旅遊氣泡」以及「回港易」計劃詳情。一個港星旅遊氣泡由舊年講到依家，先話最快下月26日啟航。旅遊業界就擔心近日出現唔少變種病毒輸入個案，憂計劃或再次泡湯！之不過，講來講去，都係谷市民打針！庸官就話，為鼓勵市民盡早接種疫苗，確保在出行時有更佳嘅自身保護，參加港星旅遊氣泡嘅香港居民，須喺完成接種兩劑疫苗最少14天後，方可乘搭專屬航班出發前往新加坡。老朽已心如止水，皆因全球接種疫苗數目雖已破10億劑，病毒卻也正在變異，唔好話印度失控，日本、南韓依然嚴峻，新一波疫情分分鐘會再爆發，老朽依然堅持做個「宅伯」，不打針不飛行，懶理庸官廢噏！