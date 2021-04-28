產評：內地擠泡未完成　防美設局股難飆

內地打從去年11月叫停螞蟻集團上市，今年以來對多家科技巨企展開反壟斷調查，監管當局主動擠壓科技泡沫的決心路人皆見。事實上，中美金融戰號角已響，並未因美國白宮易主而改變。與其任由資產泡沫發酵，成為美國發動金融攻擊的弱點，倒不如主動正視問題，化解危機，集中資源，方有望立於不敗之地！

過去，美國針對競爭對手的慣常伎倆就是發動金融攻擊，一方面迫使對手過快全面開放金融市場，引來外資大規模流入，催生金融資產泡沫，凸顯金融監管不成熟的弊端；另一方面有部署地沽空股匯債，迫使對手消耗儲備，再在泡沫真正爆破前，利用美元霸權地位，限制企業的美元融資渠道，以評級手段挾高融資成本，總之無所不用其極打擊企業正常運作，致使本土及外地資金皆恐慌外逃，引爆「終極一跌」，永不翻身。上世紀的前蘇聯經濟崩潰，以及日本資產泡沫爆破，皆是典型例子，最近的土耳其形勢相似。

美國自前總統特朗普任內向中國發動貿易戰，繼而逼中國加快開放，正是上述請君入甕的前奏。中國起初確實加大開放金融市場力度，容許外資可全資擁有金融企業，吸引資金流入，巨型科技股成為「吸金地」，市值不斷膨脹，成功帶起炒風，並誘使螞蟻集團去年11月擬在中港兩地上市，將泡沫推上巔峰。然而，內地當局臨陣煞停這輛金融快車，目的正是要避免「車毀人亡」，雖然損失了集巨資儲彈藥的機會，但同時也免被美國「金融劇本」牽着鼻子走，因一旦及後出現走資潮，最怕的不是外國熱錢速逃，而是內部羊群效應！

誠然，過去科企在政策護蔭下，規模不斷膨脹，已擴至大得不能倒，且無序發展對傳統金融系統穩定造成威脅，一旦讓其上市再大規模增資，更多外資參股其中，日後整改更顯困難。是故自今年首季以來，中國股市已從高位回落，政策限制熱錢流入速度放緩，資產價格慢速洩洪。總之，要確保金融與科技兩大戰略產業發展有序，而非任何一方大而無當，才能避免演變成拖垮整個經濟的計時炸彈。

明乎此，可以預見內地將持續嚴控房地產泡沫、整頓科技與金融業，不會讓股市過熱。一旦中美關係惡化，中國甚至可減持美債，迅雷不及掩耳打擊危如累卵的美股。中美爭霸，沒有退路，亦別指望敵人主動放生，只有步步為營，做好攻防，面對挑戰要顯現出解決問題的決心和定力，始有望爭取到合理的話語權！