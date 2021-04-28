神州觀察：電動車事故頻頻　維權者再鬧展台

一波未平，一波又起。上周剛爆出美國電動車公司特斯拉（Tesla）於上海車展期間遭女車主車頂維權，近日再有男子手持橫額大鬧展台，幸被在場保安及時制服帶走。報道稱，Tesla已充分吸取此前教訓，加強了安保措施，讓保安員在展台四周築成人牆，嚴防入場觀眾；只是遭輿論質疑雖然處理了維權者，卻不代表解決了車輛本身質量安全問題，及與車主間的根本矛盾，誰知日後會否有更過激的維權方式出現？

包括上周那位爬上車頂維權的女車主，當局「依法辦事」將其拘留5日，但就對方關於Tesla存在煞車失靈的指控及追責賠償訴求，是否也需一視同仁，依法辦事？雖說官方媒體乃至中紀委都已就事件開聲，又是批評涉事車企太傲慢、店大欺客，又是要求對方須遵守法律、尊重消費者，以謙和態度面對問題，惟女車主方面表示，車廠公開相關行車數據存在隱瞞和不合理之處，是否意味對方仍不願放下傲慢，無意配合調查？當局勢需查清真相，誰有問題就「辦」誰。

很顯然，維權者一路從鄭州鬧到上海，屢屢爬上車頂「撒潑」，絕非甚麽風光得意之事，而Tesla接連遭人大鬧展台，更需從自身查找原因。近年該車企在中國市場一路高歌猛進，不斷拓展業務，但其產品質量問題亦飽受詬病，就在今年2月，Tesla便因為車主頻繁投訴而遭國家網信辦、工信部、交通運輸部等5部門共同約談，所涉質量問題包括意外加速、電池起火、車輛遠程升級等多個方面。事實上，在中國市場，Tesla近年因產品問題已多次發起召回，勢在一定程度上打擊消費者的信心。

交通事故頻發，而Tesla的一些事後操作亦常惹來「甩鍋」之嫌。紀錄顯示，Tesla電動車因為意外加速和煞車失靈引發的交通事故特別多，包括在美國本土亦是如此，惟對方一般都不願承認，像早前海南海口發生的相關事故，Tesla給出的解釋是「路面濕滑」；而在發生於上海的另一起事故中，Tesla又怪「地面摩擦力太低」。至於江西南昌那宗充電期間突然斷電無法啟動事故，Tesla更稱是國家電網電壓不穩定導致，誰知後者並不願「接鍋」，指對方所言不盡不實，聲言保留追究責任的權利。

無可否認，人類在新能源汽車及無人駕駛等領域的開發研究如同摸着石頭過河，過程中難免會出現某些技術缺陷，關鍵是需正面面對問題，別只將消費者當成「白老鼠」，罔顧他們的權益和企業責任。不消說，當局早前的約談並沒有起到作用，涉事車企的深刻反思不足、加強自檢自查等表態，估計也非出自真心，或許這就是資本的傲慢，不會輕易低頭。