世界視線：西方世界不可恃　格魯吉亞前車鑑

格魯吉亞前總統薩卡什維利日前受訪時警告烏克蘭，切勿對西方國家抱有過高的期望。他以「過來人」身份表示，當年西方曾向他允諾，如果格魯吉亞與俄軍對峙，將提供軍事援助，但當他出兵攻打南奧塞梯時，卻被俄羅斯狠揍，甚至被對方攻進距離首都第比利斯約15公里的地方。薩氏給烏克蘭的忠告是：一旦與俄羅斯開戰，應該「及時行樂」，因為雙方力量根本不在一個等級，沒有西方的介入，戰爭將很快結束。

薩氏在節目中憶述，就在第比利斯快要淪陷時，時任法國總統薩爾科齊來電告知他一個殘酷現實──歐洲沒有士兵可以幫助格國。薩氏奉勸烏克蘭總統澤連斯基切不可輕信美國總統拜登「不會讓烏克蘭獨自面對俄羅斯侵略」的承諾，因為小布殊當年也是這樣說的。

將時間回推到2008年，薩卡什維利在第比利斯會晤時任美國國務卿賴斯，據聞當時賴斯就信誓旦旦地表示，美國與許多其他國家一樣，在布加勒斯特的北約峰會上堅定捍衞格魯吉亞。薩氏當時就把話挑明，稱「以他的理解，這意味着美國將為我們而戰」，並獲得肯定的回應。事情最終如何發展，盡人皆知，就在格國被俄羅斯打趴後，薩氏輾轉流亡到烏克蘭，跟同樣親美反俄且是老同學的波羅申科打得火熱，一度被任命為州長，其後兩人鬧翻，薩氏被驅逐出境，再度展開流亡生涯，直至澤連斯基上台後，才再在基輔政府任職。

事實上，當年在薩氏領導下的格魯吉亞，積極走親西方遠俄國路線，致力推動格國加入歐盟，爭取更多外國投資，甚至曾出兵伊拉克，以圖獲得北約信任，希望藉加入北約獲得美國的軍事保護，抵禦來自俄羅斯的壓力。回看今天的烏克蘭，自「廣場革命」後充當美國遏俄棋子不遺餘力，結果是西方的援助口惠大於實際，到如今有機會跟俄國兵戎相見，北約對接納烏克蘭成為會員亦是推三阻四，說穿了就是美國等西方國家根本沒有「共同防禦」烏國的打算。烏克蘭會否步格魯吉亞的後塵，就在基輔當局一念之間。