功夫茶：最強星網大改革　升級介面夠貼心

賣花讚花香，人之常情；之不過，大前提要啲花真係香至得！嗱！東方報業集團銳意改革，雄飛奮發，一秒通全球華人嘅《on.cc東網》屢創新猷，多功能視頻影像凌厲，真係去到邊都睇到彩雲飛！呢嗱！去年5月推出嘅嶄新娛樂消閒資訊平台《繽FUN星網》，都真係又堅又FUN又醒神，譽滿娛樂圈，粉絲遍天下！

為答謝大家厚愛，《繽FUN星網》精益求精，與時俱進，又進行大改革喇！升級介面強勢登場，務求畀讀者更佳體驗！功夫茶常覺得，眼睛所看到嘅嘢，係會影響心情，若然要讓心情變得輕鬆寫意，就要先用充滿鮮活嘅事物，來愉悅自己雙眼，此亦古人所講嘅「人欲活潑其心，先宜活潑其眼」！

呢，《繽FUN星網》主版面除焦點新聞外，下方會顯示全新嘅推薦頻道介面，讀者只要左右掃節目預覽圖，就可以揀選及點擊收看逾10個精彩節目。新設功能夠晒貼心，一「觸」即發，一按即知天下事，更盡享視聽之娛，活潑你心眼！

進入節目播放介面後，播放視窗下方增設「章節」功能，隨時隨地揀選你想觀賞嘅段落，快速跳播，完全符合港人快速嘅生活節奏，省時又方便。呢項「章節」新功能，亦適用於網頁版《繽FUN星網》嘅「推薦頻道」頁面。嗱！咪話功夫茶要賣花讚花香，賣瓜讚瓜甜，東網自家製節目《繽FUN主播室》及《娛場》等一直深受歡迎，皆因資訊尖新、八卦抵死，為全城帶來無限熱話，主播每日搜刮娛場新聞，上天下地，認真落力，加上精心策劃，邊有得輸吖！

仲有好嘢話畀大家知，喺播放影片期間，讀者只要向下拉動影片視窗，將會縮小至頁面下方並繼續播放，咁讀者就可以同步觀看其他精彩新聞，豈止活潑雙眼，拉闊視野，簡直係更上層樓！而只要再按下影片視窗，即可將影片放番大繼續播放！

再講吖，《繽FUN星網》主版面內容嘅所有新聞標題左下方，亦都增設「關鍵字」一欄，各位粉絲們，你哋一按就可以瀏覽相關新聞，同時加入相片快捷鍵，只要按下相片右下角嘅圖示，就可以瀏覽該段新聞內嘅所有相片，圖文並茂，悠然暢馳，睇起來一定更適意過癮！可見東網仝人，深明「世人所難得者唯趣」！話明「繽FUN」，當然加多兩錢肉緊，做到加零一，大改革嘅《繽FUN星網》星光熠熠，全城娛樂焦點、八卦新聞匯趣於此！唔使功夫茶多講咯，體驗全新改革全城最強星網，快click入體驗呢項城中盛事喇！早用早享受，千祈咪執輸！