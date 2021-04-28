正論：把關不力谷打針　商戶迫從為求生

疫市求生，食肆商戶被迫谷打針。政府明起放寬防疫措施，以「疫苗氣泡」為基礎，按食肆酒吧員工及顧客接種疫苗的程度來區分，一間店舖要分四個層級來經營，不但繁瑣擾民，而且難以執行。

食衞局局長陳肇始昨午公布最新防疫措施，食肆將分為4個營運模式，A及B類食肆不與打疫苗掛鈎，最多4人一枱，營業至10時，新增的C類食肆所有員工最少已接種第一針疫苗，店內指定範圍內可6人一枱，營業至半夜12時。D類食肆所有員工須已完成兩針接種，指定範圍內8人一枱，營業可延至凌晨2時，但客人需起碼已接種第一針疫苗。而婚禮、公司周年會及宗教聚會參與者，甚至本地遊恢復出團，前線員工都要接種至少一針疫苗。

政府亦把打針與夜場復業綑綁，酒吧及酒館、夜店及夜總會、卡拉OK及派對房間、麻雀及天九耍樂場、浴室及桑拿房等6類場所，明日亦獲准有限度重開，但員工及訪客均須接種最少一劑疫苗。而這幾個行業停開己久，對於復市卻感到矛盾，首先要求員工打針已經強人所難，免費打針卻有人不想打，原因大家都心知肚明，之前有酒樓已經因此而鬧出風波。

現在人浮於事搵工難，資方有話事權，打工仔最身不由己，失業會餓死，打針又怕猝死，橫死掂死，左右為難，而東主就被政府利用作為「醜人」。當局雖然指食肆員工若因健康理由未能接種新冠疫苗，可填寫申報表並須提供醫生證明，以及每7天進行一次檢測，但站在資方立場，要監察員工有沒有檢測，未免費時失事，聘用員工時自然會作出方便自己的選擇，將來特區求職信及履歷表，「打兩針疫苗」或比甚麼碩士博士更吃香。

政府要求進入場所的顧客接種疫苗，亦是為商戶增添難題，部分酒吧業表示未必會開門做生意，因為怕得罪客人，往夜場酒吧只是為消磨時間尋開心，興高采烈來到門口，卻被查問像審犯，興致都大減，難道約女伴也要問她有沒有打針？幾可肯定執行上會引起衝突。業界直言「開又死、唔開又死」。疫苗氣泡有一個輕飄飄的名稱，對於勞資雙方卻是沉重的負擔。

新冠肺炎死亡個案近日鮮見，但接種新冠疫苗後斃命最近卻時有所聞，前日一天兩宗死訊，昨日又有一名接種者喪命，累計26人接種新冠疫苗後死亡。對於市民來說，究竟新冠肺炎本身可怕，抑或是打疫苗針更不寒而慄？

昨日新增8宗確診個案，4男4女，有5宗屬輸入病例，兩人是從印度抵港，其餘3人分別由印尼、土耳其及日本出發，兩宗帶有N501Y變種病毒株，而本地3宗個案俱源頭可尋，為日前確診日出康城幼稚園職員的家屬朋友。數字不能騙人，明眼人一望便知，輸入個案比本地個案更多，這個情況持續多時，政府叫食肆員工及顧客打針，為甚麼沒有叫所有入境者都要打疫苗？相反，近日公布的港星旅遊氣泡，香港人去新加坡要打齊兩劑疫苗，新加坡人來港卻不用。港官狐假虎威，對外國人跪低，只懂欺負本地市民以及基層打工仔嗎？

說到底，政府是防疫第一關卡，把關不力，任由變種病毒犯境，入侵社區，然後煞有介事叫全民打針防禦？這是哪門子道理？沒有疫苗的日子，去年依然有多次機會清零，卻因為檢疫遺漏，一一錯過。2月中疫苗還未運到，疫情已開始放緩，政府率先放寬防疫措施，種種事例證明疫苗並非抗疫必需品，亦非放寬禁令的理由，政府催谷打針，出師無名，強加於民，是不折不扣的苛政。

大家可以想像，往後日子晚上10時以後在食肆及夜場的顧客，都是打了疫苗。隨着打針的人數愈來愈多，疫苗事故按比例也會增加，恐怕在這些場所出事的機會率也會提高，食肆酒吧還是要做好應變準備，甚且增添急救設施，這個政府不會考慮得這麼周全，只求催谷打針目的達到，哪會理會人命安全？