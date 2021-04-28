甚麼是普世價值？是誰確立？是天授神授？哪個天？哪個神？是一人一票投票贊成？是聯合國式的大會？抑或採取歐盟、東盟的方法？苟有一票反對便不能成立？甚或如聯合國理事會制度，有任何一個常任理事國否決便否決提法？這樣提問的目的，是要理解現時說的普世價值怎樣變成普世？為甚麼要所有人接受？要獨立思考，便不能渾渾沌沌地盲從附和。

或許真有些價值可以成為普世價值，但並不是有人提普世價值的所有概念都是普世價值。更重要的是，要作普世價值，只看概念的表面意義，不求甚解，結果便被人誤導、欺騙。

例如民主，怎樣的民主才可以達到民主，不是有人說這是民主，便成民主。民主的機制千種百樣，各有利弊，亦不一定會達到民主。於是，民主未必可作普世價值，因為不知哪種民主才是真民主，也不知是否有真民主。

民主不一定真的由民自主，這個價值便毫無意義。怎樣作普世價值呢？民主要有最廣泛的民，最有理性的民，才可由民自主，不會排斥、歧視，以至欺壓別的不是民的民。但今天的民作主，明天的民可能不這樣作主，今天的民不同昨天的民，就算同樣的民，思想轉變，認識轉變，或更有新的訊息理據，作的主便不同。要定出真民主，又要民主有預期好的效果，歷史上有哪種民主制度或非民主制度可以如此呢？

民主有實質與程序之分，可二者同屬手段。程序更是手段的手段，民主是企圖達到好的政治、好的社會。可也只是企圖，並沒有絕對的因果關係。且民主制度，一如所有社會制度，都可在執行時被錯用，或變異與原來目標相反。

西方政治便是研究這些變異差距，審視這些制度的手段是否可行，怎樣可行。中國歷史上諸如《資治通鑑》，也是這樣的探索。它們都不是宗教，不是用來揭示、證明天授神授的政治普世價值或烏托邦。

很可惜，在西方政治利益把持下，政治科學蛻變為政治神學。學者變成西方政治神話傳教士，例如香港，竟然有人用這樣的神話來顛覆社會，製造動亂。他們與義和團或十字軍東征，本質相同。

其他的普世價值，例如自由、平等、博愛，亦可作如是觀。它們都是概念，用作目標，但關鍵是怎樣實行。抽象的理想沒問題，每個人都可以高舉他認為的理想、目標，但為甚麼要其他人遵從？把目標落實，依靠機制手段。是迷信這些機制手段，抑或是讓人欺騙？