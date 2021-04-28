上個世紀80年代，鄧小平在改革開放、中國以發展經濟為中心任務、實現4個現代化的背景下，推出了以「一國兩制」解決香港回歸後的問題。

那個時候，中共還沒有明確建設中國特色社會主義的說法。那時，北京強調「一國兩制」、香港的資本主義制度和生活方式50年不變，主要是指經濟制度、商業規則、司法體系、社會文化等等，這些資本主義的東西是香港繁榮穩定的基石，北京要保留之、利用之。這些東西在「一國兩制」規範下，不會對中國大陸有甚麼危害，而是有無可取代的特殊價值。然而，對資本主義的政治制度，鄧小平則堅拒，他毫不含糊地強調，香港不能實行西方資本主義「三權分立」那一套。根據觀察和判斷，這套東西會在管治上「互相扯皮」，「效率低下」，而香港的高效率正是北京十分欣賞的。此外，這套東西容易生亂，令香港陷入政治化漩渦，亦會令香港成為「反共橋頭堡」，方便美、英等西方勢力利用香港「和平演變」中國。

不過，在香港《基本法》中，還是有安排「雙普選」這一資本主義政治制度中的最大因素。之所以如此，是因為北京自信只要有很好的「守門機制」和「任命機制」，「雙普選」就威脅不到一國，香港的行政主導和23條立法就可以保證香港的「高效率」和政權安全、國家安全。處理好了這些問題，不但不會危害一國和社會主義，而且可以為中國特色社會主義增磚添瓦，輸入新血液、新內容，令「中國特色」更加鮮明。

然而，香港回歸20多年，發生的事情、政制改革、23條自行立法、行政主導都成了反中亂港勢力的攻擊目標，受到極大的破壞，亂象叢生，甚至發生暴亂。如此這般，中央就只能推出中央全面管治權、推出《港區國安法》、推出一系列制度修訂，撥亂反正，清除試圖用資本主義打垮社會主義的異己力量。香港政局遂大變，只是目前來看，這種政局大變和未來發展，北京還是要在「一國兩制」框架下展開，還是要把它保持在中國特色社會主義之中。