新冠疫情爆發之初，西方傳媒斷言民主體制比專制體制更能有效防疫，有人更聲稱民主國家也許根本不會發生這種危機，因為言論與新聞自由足以將新冠病毒扼殺。是耶？非耶？答案已經很明顯了，號稱第一民主強國的美國成為疫情最嚴重國家，感染和死亡人數都高踞全球第一；號稱世界人口最多的民主國家印度也不遑多讓，最近連續多日錄得超過30萬宗確診病例，預料稍後每日或多達50萬人中招，與民主大哥美國堪稱難兄難弟。

事實早就證明，西方民主自私自利的本質正是導致疫情失控的主要原因，反而中國體制才能有效應對疫情等重大危機。但西方人至今不願承認事實，還在尋找各種理由為自己辯解，並羅織各種罪名抹黑中國。最好笑的是，某些西方傳媒以及由西方豢養的所謂專家學者聲稱，中國以犧牲人權和公民隱私權為代價使疫情得到有效控制，代價過大云云。人們倒想問問，到底是人權重要還是人命重要？到底是公民隱私權重要還是防疫抗疫重要？美國逾58萬人死於疫症，印度無數患者只能自生自滅，難道這就是所謂的人權？

面對新冠疫情嚴重失控，醫療物資極度匱乏，印度總理莫迪只能夠悲嘆疫情「風暴」動搖全國。最沒想到的是，當印度向美國求援時，華府竟然耍手擰頭，強調「美國優先」，直至激起印度國內反美浪潮，白宮才宣布向印度提供藥物、病毒檢測工具、呼吸機等援助，但也只是杯水車薪、虛應故事而已。

新冠疫情既是試金石，也是照妖鏡，既試出各國綜合治理能力的優劣，也照出民主國家的虛偽和自私。美國為了拉攏印度遏華，平時稱兄道弟，極力吹捧，如今兄弟落難，美國先是拒人於千里之外，然後才不情不願提供一點援助。「民主燈塔」就是這種貨色，如果有人至今還看不清其虛偽本質，只能說明這種人眼睛和頭腦都有問題。