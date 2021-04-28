近日因為香港與新加坡簽訂的「旅遊氣泡」，被批評為不平等條約，令人勾起歷史的回憶，中國近代史上最出名莫過於晚清時期喪權辱國的中英《南京條約》，割地賠款，烙下百年不能磨滅的國恥。

香港官員沒有承傳中國賢臣的優良傳統，但庸官劣行敗迹卻學得十足，喪權辱港的行為多不勝數。就以香港迪士尼樂園的協議為例，這份協議不是香港人的樂園，而是助就美國人資本家又食又拎，名副其實迪士尼自己的樂園。樂園興建至今，港府有份出錢無份收錢，迪士尼公司每年都收取專利及管理費用，即使迪園虧蝕都照袋錢。賠款當然少不了割地，迪士尼坐擁竹篙灣一幅60公頃的土地的認購權，任由荒廢10多年，養蚊養草浪費土地資源，香港政府等到去年9月有效期屆滿，才收回土地。這份樂園協議不就是《南京條約》的翻版嗎？

港星「旅遊氣泡」將於下月26日啟動，本來免檢疫通關是好事，但港產廢官真的名不虛傳，一身把小事化大、好事變壞事的「本領」，連通關都可以變成「不平等條約」，要求香港人打足兩劑疫苗14日後才可以出發，但星洲人來港卻毋須先接種疫苗，如此不公平，港人未出發已受氣，兩腮谷脹變氣泡也。

港官還想把「港星旅遊氣泡」當作試金石，將來與其他低風險地區合作，例如澳洲與新西蘭可以成為下一個通關目標，但若果照辦煮碗逼市民打針才可旅行，德政都變苛政了。司馬昭之心，路人皆見。港府借通關催谷打疫苗，但疫苗保護率有限，副作用明顯，針後死亡個案不斷增加，港府一味推搪責任，惡性循環，市民更加沒有信心受兩針。其實本地個案有下跌趨勢，只是輸入個案無日無之，政府把關不力，令疫情遲遲未能受控。惟有達到確診清零，才有辦法商討真正平等的通關條約。