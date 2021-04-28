日本政府日前決定，兩年後會把福島核電站的核廢水排入海洋。事件令中國和南韓政府強烈回應，而中、韓、日的民間團體更強烈譴責，有聲言說，會盡一切努力制止福島核廢水流入海洋、遺害海洋生態和人類健康的行為。台灣方面表現低調，毫不起眼，只表示關切留意，本欄於4月15日亦有評論。但事件尚未完結，台灣的駐日本代表謝長廷日前在臉書說，台灣核二電廠也有排放核廢水入海。他更提到各國都有排放核廢水入海，而日、韓、英、法等國家的數據，也公開在國際期刊上，所以台灣不可能沒有。當其言論受到質疑時，他更拿出兩份文件，證明台核二電廠排放的廢水有「氚」。謝長廷的言論令台灣政黨和民眾嘩然，對他反感，亦對台核二電廠排出核廢水感到擔心。

台灣原子能委員會（原能會）副主委劉文忠回應說，日本今次要排放的含氚廢水，是嚴重核事故後所產生。而台灣核電廠與世界各國的核電廠一樣，都會或多或少排放符合安全排放規定、含微量輻射物質的廢水。原能會輻射防護處處長劉文熙進一步解釋：依各國法規規定，符合排放限量前提，就能排入海洋，這些廢水都經過後續處理，將放射性物質盡可能吸附後，再做場內處理，而其中有很大部分的氚是無法過濾和吸附的，需排到場外。日本福島是經歷嚴重核事故（核反應爐爐心熔毀及爐體氫爆後，由消防注降溫水、地下水及雨水接觸過燃料棒的廢水），產生大量放射性污染水，性質上是不同。

以謝長廷的說法，是把台灣核二電廠的廢水，類比福島的核廢水。但理論上兩位專家的分析較可信。在台灣民間正熱烘烘的指罵日本的時候，謝長廷，民進黨核心，行政院前院長，現台灣的駐日代表，其所言所論所為何事？估計是：一、提醒台灣民眾不要反得太大聲，台灣也不外如是。二、民進黨要靠攏美、日，因日本政府也在討論是否要立《日台安全法》，若台灣遇襲，日本有法理依據，可有責任協助台灣。日本的支持，對「台獨」和對抗中共都有幫助。三、看他最近如鳳梨、核食事件，次次維護日本，他本人就是崇日分子。四、他「自慢」（日語，即傲慢），不甘寂寞，爆料，吸引眼球。

無論如何，謝長廷應該知道他是來自台灣，是台灣的代表，日本排福島核廢水入海，一定影響台灣人的健康，理應抗議及與日本理論，現在「以台護日」，有出賣台灣之嫌。而且他應該知道民間團體和環保人士正發起反排福島核廢水運動，但他偏要火上加油，陷民進黨於不義，成「倒米壽星」。原因？他心知肚明。