內地不少商家喜以「搶註」方式，將一些國際品牌的商標搶先一步在國內註冊，於是乎，內地商家名正言順「山寨」國際品牌，卻反指國際品牌侵權；即使訴諸內地法院，也因為山寨品牌已搶先註冊了，國際品牌不但被判以敗訴，有時候更需向山寨品牌作出賠償，是非顛倒令人反感。

例如日本無印良品（MUJI）前年被「北京無印良品」控告侵權，內地法院判處「北京無印良品」勝訴，日方需賠償並發聲明消除侵權的影響。日本無印良品近日再因聲明中用了「搶註」字眼，被指涉嫌商業詆毀，復被北京無印良品母公司起訴。看網上圖片，北京無印良品由招牌到店內裝潢，都明顯抄襲日本無印良品，只因日本無印良品進軍內地時未及將自己的商標註冊，被對方搶先一步，反而遭到一次又一次無理起訴。在強調依法治國的今天，人們看到的卻是另一套，這叫國際社會如何對內地法制有信心？

一定有人會說，食得鹹魚抵得渴，要在國內搵食，便要遵守國內規則。誠然，一處鄉村一處例，這一點無可爭辯，但也要講求合理性。以上述無印良品官司為例，判日本敗訴無疑就是沒有合理性，非但無法令人心服口服，更只會令人對內地觀感進一步轉差。

這些年，中國大國崛起，「戰狼外交」往往惹起爭議，西方國家固然極盡抹黑的能事，但部分國家出於對中國的不了解，對中國產生疑慮恐懼也是不爭的事實。此情此景下，中國更要爭氣做好自己，展示出泱泱大國的風範。明明自己侵權，卻反咬別人侵權，這是無法改變外國對中國專制專權的偏見的，更無法說服別人中國已經今時不同往日。別以為一宗小小官司無足掛齒，其實一粒老鼠屎足以攪壞一鍋粥。國家領導人強調依法治國，強調保護外資合法經營權益，但執法和司法機構另搞一套，結果是連大國形象也受損。