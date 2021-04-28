防疫猶如守禁城，一丁點兒也輕忽不得。香港剛跟新加坡達成「旅遊氣泡」協議，簽訂的有如不平等條約。港客到星洲之前，須完成注射兩劑新冠肺炎疫苗，但彼邦的人，到港則沒有這項要求，從條款上看來，香港好像矮了人家一截。

過去的香港四方通衢，是國際大都會，因新冠疫情而被禁閉了一年多，能夠盡快恢復國際往來，固然是好事，但也不能因此而不顧防疫安全。目前全球的染疫人數正創歷史新高，新加坡計及外來輸入個案，經常一天達數十宗，可見當地並非完全太平無事。雖然獅城旅客來港時會經過檢測，但檢測不是百分之一百準確，去年我的一位好友，就因為染上新冠肺炎而暴斃，而死前的檢測結果是陰性，使她疏忽了及早治療而平白丟掉性命，此事更一度成為新聞。

故此，即使新加坡旅客入境時接受了檢測，我認為保障仍然不足。星洲的疫苗不虞匱乏，居民要接種不難，接種後再來港，特區就能多添一分安全系數。這樣一來，我們又何必要為外人開這扇方便之門呢？

繼新加坡之後，其他地方可能也會陸續跟香港啟動「旅遊氣泡」，往來的人愈多，危險性就愈大。香港已連續3天沒有源頭不明個案，這樣的成績得來不易，務必要好好守護。其實最理想的做法，是所有入境香港的人士，都需要在抵埗前最少14天，注射了兩劑疫苗。因為目前的新冠肺炎病毒正不斷變種，接種了疫苗尚且未必完全保險，連疫苗也沒打的，就更加危險了。

況且，特區政府不是希望市民盡量打疫苗嗎？如今卻容許沒有接種者可以昂首闊步在香港出入，也等於向市民發放出一個訊息，就是有否打疫苗根本不重要。這跟管治班子推動注射疫苗的精神，恰恰背道而馳，我真難明白這幫人，打的究竟是甚麼算盤。