新冠肺炎疫情依然嚴峻，看看主要地區，歐美國家，美國確診人數逾3,200萬，累計死亡人數逾58萬；而在亞洲地區，印度確診人數已超過1,700萬，死亡人數逼近20萬。

美國國力堪稱世界第一，疫情也最嚴重，目前確診和死亡人數世界第一。至於印度，向來有爭奪世界綜合國力排名衝前嘅野心。事實上。印度係第一個成功向火星發射探測器嘅亞洲國家，亦是繼美國、俄羅斯、歐盟後嘅第4名，比中國還要領先。此外，印度嘅軍事實力、武裝力量也不容小覷。然而，一場新冠疫情，令印度變成人間煉獄，情況之惡劣，叫人不忍卒睹！

印度疫情失控，日增逾35萬名確診者，連續多日創單日新高；更令人擔心的是，印度多名研究人員表示，當地出現「三重突變」變種病毒株，其傳染力高於當地流行嘅B1617「雙突變」病毒株，即使曾經確診感染或已經接種新冠疫苗嘅人，亦有機會被「三重突變」病毒株感染。有專家相信，新病毒株或許係當地疫情近日急劇惡化嘅原因之一。

種種迹象顯示，印度嘅新冠疫情沒有最壞，只有更壞。印度政府內部評估疫情要到5月中才會見頂，預料每日新增感染人數將高達50萬，首都新德里目前每4分鐘便有一人死於新冠肺炎，當地醫療體系面臨崩潰，全國多地氧氣嚴重短缺。由於死亡人數不斷增加，火葬場不勝負荷，疫情嚴重地區甚至要砍伐公園樹木作火葬之用，亦有確診者被家人遺棄路旁。

有人說，疫情肆虐至今，上至王公貴族、名流政要，下至平民百姓、勞苦大眾，冇任何血肉之軀能抵擋新冠病毒嘅入侵！呢點睇嚟幾諷刺：人類社會從未實現人人平等，而喺病毒面前，倒是頭一次「人人平等」！上天有好生之德，咁嘅「平等」，相信號稱「萬物之靈」嘅人類，不會想要吧！