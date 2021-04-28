前天《三項開支應閂水喉》一文發表後，引起讀者的興趣，追問若財爺的撥款條例草案通過後，是否沒有方法或途徑再跟進逼政府改善？答案是否定。不是沒有方法或途徑，只是有沒有有心的議員跟進，政府官員最怕是那些道理在手又鍥而不捨地跟進、真心實意為市民服務的議員，而不是怕拉布破壞的議員，因為議會被拉布破壞而由議員拉倒的項目，損失的是市民，責任在拉布的始作俑者，官員樂得項目未通過，少做少錯，樂得清閒。

那麼有哪些方法和途徑進行跟進工作呢？回想在立法會時的博弈，曾對政府部門和官員採用過4種主要及有效的形式方式跟進。誠然，具體方式方法當必根據爭取事項的背景及當時的情況和條件，因時因地因人制宜，絕對不能「一本通書」。其一，預算案及撥款條例整體通過後，非恒常項目的撥款仍須逐一交財委會轄下兩個小組委員會審議，新政策還要交事務委員會審議，此時議員可積極跟進。其二，議員可發揮主動跟進的作用，向相關的政策委員會提討論議程，約見主管官員交涉，去信部門要求解釋，向立法會大會提出口頭或書面質詢，甚至採取請願、遊行或抗議行動，甚或舉行記者會。一年無效，下年繼續，鍥而不捨地跟進，「不到黃河心不死」。欠薪刑事化、有薪侍產假、修訂傷殘津貼發放標準等立法或修法的成功，無不經過10年8年的努力爭取才實現。

其三，「表揚」方法（其實是揭露和羞辱方法）。針對政府部門外判制的殘酷剝削，每年在財政預算案前舉辦聘用員工及人手情況頒獎禮，「表彰」政府部門剝削有功、刻薄有勞。其四，為每屆政府算總帳。對卸任者的管治予以總結評價，是其是、非其非，有利督促繼任者，對選任及接任者有歷史、有現狀、有理有據地提出改善施政的人民要求。

沒有監督不了的政府，只有不監督的議員。