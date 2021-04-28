近日，居住在不同社區的街坊向我反映，指區內一些民生問題沒有受到關注，矛頭直指現時的區議員不作為。俗套也說一句，「民生無小事」。即使香港經歷多少風波，但既有的社區問題不會憑空消失，還望在席位上的「議員」能夠多為居民福祉，紮紮實實地做好地區服務。

有些在兩年前勝出選舉而獲得區議會議席的人士，在履新前後也許會有一種不理性的錯覺，就是認為區議員的權力是無遠弗屆，甚至覺得政府官員應受命於區議會架構。當然，凡有以上錯覺皆是對區議會的職能認識不深所致，但當中的認知偏差，亦反映在他們所處理的地區事務上。

舉例來說，每當有警務人員應邀出席會議時，部分較激進的議員往往會對其作出嚴厲「訓斥」，儼如區議會就是警務處的上級部門。有時候，甚至要求警方交代許多不切實際的事情，使區議會淪為吸引政治眼球的場地。事實上，區議會只是地區諮詢架構下的其中一個組織，與政府部門存在相互合作關係，實在沒有任何需要在會議上如此惡言相向。

於上月，政制及內地事務局向立法會提交《公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，要求現任及未來的區議員均需宣誓，擁護《基本法》及效忠特區政府。在反對派已撤出立法會的狀態下，預計條例草案將會在短期內，以極具效率的方式獲得通過。就此，一眾反對派區議員掀起去留問題的討論，最終部分區議員決定不作宣誓，黯然地選擇辭去原有的議席。由此，我不禁要問一句：「他們的初心究竟是甚麼？」參選區議會，最重要的目的無非只有一個，就是服務區內市民，將其有關地區的意見傳予政府部門。如今他們「拍拍屁股」就離去，是忘記初心，還是打從開始就認為區議會是他們的政治平台呢？眼看「時不我與」，就貿然丟下整個社區不顧而去。

中央對港機構最近亦發文，指有人把「《基本法》明文規定作為非政權性組織的區議會，變為煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織……變成宣揚港獨思想、進行顛覆活動的平台」。無疑，部分反對派人士紛紛請辭，顯然是被說中他們最原始的政治動機。

對於許多市民來說，地區事務存在實際工作及需要，理應一刻也不能耽誤。記得數月前，有位朋友指其居住地區出現鼠蹤，費盡九牛二虎之力才拍下夜間出沒的老鼠，並透過通訊軟件傳予當區的區議員。然後，就真的沒有然後。雖然沒有對比就沒有傷害，但驟覺新一屆區議會以來的地區服務整體質素下降，而議員在地區出現的次數亦不如往日，實在令人感到相當遺憾。

適逢現時多個地區諮詢組織的職能有所擴充，內裏成員不妨在社區中多走幾步，讓市民遇到問題時會想到他們亦可提供幫助。畢竟公共服務是一項潤物無聲的事業，也是一個社區的重要特徵。市民對於地區工作的質素是異常敏銳，今後我們需要付出更多努力，讓香港每個社區都能重新啟動。