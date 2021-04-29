神州觀察：食安底線頻失守　國人爭賺缺德錢

一切向錢看的社會，賺錢就是人生唯一目標，凌駕一切之意義所在，為此大可捨棄所有社會倫理、道義責任，總之只要能夠得償所願，怎麼缺德都行。內地知名連鎖火鍋店「小龍坎」近日捲入食安風波，其位於山東濟南分店的特色招牌菜「鮮鴨血」被揭以雞血冒充，相關食材更來自衞生環境惡劣的郊區黑工場，加工過程不堪想像；而「小龍坎」多地分店近期已屢遭踢爆食安問題，卻依然故我，不到你不服。

經內媒記者歷時約一個月的臥底調查發現，假鴨血供應商行蹤隱秘，每次都趁分店尚未開門之際將貨送到，而且是以破舊發泡膠箱盛載放於門外，包裝上並無任何標籤或說明；直到跟蹤至一處郊區破舊小屋，終窺得該非法工場內髒亂不堪的環境及製作過程，進而估算出工場每月或會製造逾2,500公斤「鮮鴨血」。調查更證實，除了「小龍坎」之外，當地多間知名火鍋店也是從該處取貨，同樣在做缺德買賣，可見該行業有多少唯利是圖之輩，長期以來，又有多少食客因此被坑？

有指「小龍坎」在各地或有上千間分店，開拓了市場，打響了名堂，可惜卻不懂得維護名聲，着實令人無奈，早前位於江蘇南京、蘇州的多間分店被揭衞生管理惡劣，譬如不清洗蔬菜、碗筷，食物品質欠佳，所聘廚師沒有健康證，更有員工用地拖棍捅進製冰機將冰弄出；四川成都則有分店被揭回收火鍋油重新製作底料奉客。每次事發後，該公司總是「深感自責、誠摯道歉」，承諾會盡全力保障消費者安全，結果一次次總繼續出事，根本都是敷衍之詞。

問題更在於，像這種目光短視、不計長遠利益的餐飲公司還有很多，知名的連鎖企業，過往都曾爆出各種食安問題；不知名的普通食肆、餐館問題更多，以剩菜剩肉奉客，回收火鍋湯底、廚餘繼續煉製「老油」，動輒吃到蟑螂、老鼠、蛆蟲等令人作嘔之事層出不窮，食不安心問題一再成為社會困擾，乃不爭的事實，以至拓展到瘦肉精豬肉、蘇丹紅蛋、甲醛蔬果、硫磺八角、陳年月餅、含鎘毒大米等諸多領域，哪一件不叫人觸目驚心？食品安全哪還有底線可守？

故在很久以前，就有說法稱內地已然形成人人害我、我害人人的互害社會，絕非別有用心的抹黑攻擊，而是赤裸裸的社會現實。這種只顧賺缺德錢、黑心錢的行為更是廣泛見諸於各行各業當中，從食品到藥品、疫苗再到嬰兒奶粉、日用百貨，或製假售假，或過期變質，成為有毒有害產品，叫人防不勝防。問題是，一年年過去，相關亂象一直在延續，媒體天天報道，亦無從改觀，叫天下百姓如何活得幸福安康？