功夫茶：假難民治安毒瘤　唔剷除禍港不休

《詩經》有云：「維鵲有巢，維鳩居之。」有啲雀仔鍾意將自己啲蛋生到第二種雀鳥嘅巢裏面，託卵寄生，自己唔孵蛋，搵人哋笨代養，慳水慳力，呢個就係成語「鵲巢鳩佔」嘅典故。世界上有邊啲人會咁傻做便宜老竇老母呢？遠在天邊，近在眼前，香港所謂父母官，對自己百姓孤寒度縮，但對南亞幫假難民就非常豪爽，來者不拒，起碼養幾年，直頭做埋奶媽，供應埋奶水添！

嗱，有啲專才優才有錢佬，好似會生金蛋嘅雞，有錢出錢，有力出力，帶旺香港，當然歡迎嚟歇腳甚至長住啦！弊在香港衰世，專係吸引班假難民，喺自己家鄉都係不法之徒，典型嘅「壞蛋」，嚟到香港演化成毒瘤，好似癌細胞擴散全港，成為黑幫新血，有罪惡嘅地方幾乎都有假難民，黃賭毒擄人勒索打家劫舍，非禮強姦，有邊瓣冇佢哋份？香港治安急劇惡化，多得香港政府養狼狗咬自己要害也！

假難民嚟到香港，濫用免遣返聲請程序，滯留香港，遺禍多年。過去7年有二萬宗免遣返聲請申請，99%唔成立，依家仲有1,600宗尚待審核。就算入境處審核認為不符合資格後，呢批人又再次申請司法覆核，過去3年有8,000多宗覆核，輸埋又搞到去上訴庭，再失敗就到終審法院排期，咁玩嘢法，攆極都唔走，所以依家仍有1.3萬人留喺香港，睇見都眼冤。

根本現時法例係唔夠力剷除呢個治安毒瘤，喺入境處有份推動下，立法會尋日三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，草案可以改善免遣返聲請嘅審核程序，並引入措施以加強執法、遣送和羈留方面工作。議員支持草案，罵臭呢班假難民唔單止浪費公帑，破壞治安，濫用法律程序同埋法援，影響司法機構運作。過去7年處理假難民浪費咗60億元公帑，新一個財政年度預計開支都唔會少於9億元，根本就係「倒錢落鹹水海」。議員並特別提到，《東方日報》好早已經警告假難民禍害，不過無能政府鬧極唔聽啫。

假難民巢穴十步一樓，遍布新界港九，多過便利店同銀行，西九龍、油尖旺重災區，梗有一件喺左近，唔講仲以為身處南亞地區。佢哋唔單止犯案，又輸入病毒，仲做黑工搶埋香港人飯碗，依家疫情下送外賣盛行，多咗好多非我族類臉孔，個個差唔多樣都好難認，只要一個登記，隨時可以幾條友輪住分身做，點夠佢哋撈啊？

入境處堵截假難民，掃蕩黑工，勞苦功高，可能因為觸及某啲人飯碗，所以被有組織地抹黑修例，企圖製造恐慌。由此可見假難民喺香港已經建立一股極危險勢力，隨住好多香港人棄城移民，南亞幫假難民會更加坐大。鵲巢鳩佔，移形換影，仲唔剷除呢班南亞乜鳩，香港就會冇得救！