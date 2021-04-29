世界視線：疫苗接種多阻滯　歐盟能力見真章

歐盟委員會日前表示，由於英國藥廠阿斯利康沒有遵守向歐盟提供新冠疫苗的合約，未能在今年第二季前交付1.8億劑疫苗，已就此採取法律行動。歐盟委員會稱，有關決定由27個成員國一致作出。

根據歐盟與阿斯利康原定的計劃，今年第一季該藥廠應向歐盟提供1.2億劑疫苗，結果只提供3,000萬劑；第二季預計將向歐盟提供7,000萬劑，亦遠低於原定數量的1.8億劑。更有甚者，阿斯利康對英國的疫苗供應幾乎完全正常，卻對歐洲減少供應，後者一度對疫苗實施出口控制，例如一批從意大利運往澳洲的25萬劑阿斯利康疫苗，便被禁止出口。

截至目前為止，歐盟內只有約一成多人口已接種第一針疫苗，遠低於美國近四成的比率，而除了指控藥廠「違反合約」，歐盟接種疫苗計劃阻滯多多，恐怕還得從自己身上找原因。歐盟一早就達成「統一洽購、統一分配」原則，27個成員國無論貧富和強弱，都能平等地獲得疫苗。問題是理想很豐滿，現實很骨感。正如有輿論批評，歐盟委員會對管理規模超過4億人的採購項目缺乏經驗，加上在與藥廠談判的過程中，須經常在成員國之間協調，大大拖慢了進度，歐盟跟阿斯利康簽訂合同比英國晚了3個月，比美國更是晚了5個月。從阿斯利康的角度出發，對歐盟供貨不足，正是「先來後到」的結果，歐盟簽約簽得太晚，在生產出問題的情況下，藥廠只能優先照顧「早鳥」的需要。

事實上，除了疫苗計劃效率低下，歐盟振興經濟的努力亦顯得蝸行牛步。歐盟匯集了7,500億歐元成立基金，原意是協助受疫情打擊最嚴重的國家盡快復甦經濟，但至今仍是只聞樓梯響，第一筆款項仍未落實，按照最樂觀的估算，明年年底只能發放四分之一的款項。如果說新冠疫情是對歐盟組織能力的一場大考，那麼其表現明顯不合格，特別是多個成員國等不及歐盟統一分配，紛紛用腳投票，自行購買中、俄製疫苗，更是將歐盟官僚主義的作風暴露無遺。