正論：國泰再推無情雞　航空樞紐令人羞

財困、裁員、泵水；再財困、再裁員，是否還要再泵水？國泰航空去年獲得港府破天荒近300億元注資及補貼後，不僅隨即展開史上最大規模裁員行動，而且意猶未盡，昨日又透露推出「肥雞餐」繼續瘦身，為了自保，毫無社會責任可言。隨着港府抗疫無能，香港國際機場營運陷於半癱瘓，去年全球最繁忙機場排名10大不入。事實證明，所謂保住國泰等於保住國際航空樞紐，根本是一廂情願。

國泰的營運持續沒有起色，去年錄得逾216億元史上最大虧損，上月客運量更按年大跌逾九成，每日平均載客不足600人。繼去年底終止營運國泰港龍並全球裁減共8,500人後，事隔半年，國泰再推出自願離職計劃，涉及機師、空中服務員及機場員工等。參與的員工按月薪及年資等計算補償，可獲2至6個月薪金不等，機師則額外有兩個月津貼，下月12日截止申請，員工最遲下月底離職。今次計劃美其名曰「肥雞餐」，其實與歷年推出的「肥雞餐」相比一點也不肥，直情是「瘦雞餐」，尤其是空服員去年底已減薪兩至三成，最基本職級若參與是次計劃，最多只可獲約8萬元補償，堪稱一殼眼淚。

誠然，受疫情打擊，全球航空業都陷入前所未見的低潮，國泰聲稱推出自願離職計劃，是有鑑於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，僅能維持基本航班，就算當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，預計短中期內不會有明顯改善，故需大幅削減航班運力云云，不能不說是實情。但問題是，國泰相比起其他航空公司明顯已獲厚待，君不見，港府去年破天荒動用273億元注資打救國泰，並批出金額冠絕全港的7億元保就業補貼，簡直羨煞全港企業。高官揚言此舉是要保持香港國際航空樞紐的地位，因此必須保住國泰的競爭力，惟事實擺在眼前，國泰經營不善，問題多多，不管動用多少公帑打救，始終無法扭轉其流血不止的窘境，最終又是向基層員工開刀。

實際上，國泰的問題遠遠不止疫情打擊，也不僅僅靠縮皮便能解決，皆因問題在下面，根子在上面，不徹底改革管理層無法起死回生。眾所周知，國泰曾經是全球排名第一的航空公司，可惜俱往矣，近年服務質素每況愈下，自恃店大欺客，延誤超賣、機件故障有如家常便飯，早就跌出全球三甲排名。偏偏管理層不是想方設法改善服務質素，反而不務正業，將全副心思放在炒期油上，結果過去11個財政年度累蝕逾285億元，令人咋舌；即使現在經營情況衰到貼地，一樣沒有吸取教訓，去年繼續「炒燶」期油逾30億元。

可以斷言，國泰已病入骨髓，用錢填氹也是治標不治本。一旦注資耗盡，國泰攤大手板再問政府要錢，政府給還是不給？長貧難顧，國泰擺明就是一個財政黑洞，不徹底改革國泰管理亂象，即使給再多的錢也是白給罷了。奈何港府為官避事，表明注資後亦不會過問國泰管理事宜，心甘情願做冤大頭。

說到底，國泰病入膏肓，猶如一個爛攤子，單是注資，根本不可能保持香港國際航空樞紐的地位。這樣說絕非危言聳聽，過去多年，香港國際機場均穩佔全球最繁忙機場的10大之內，惟一場疫情改寫一切，去年全球最繁忙機場第一位是廣州白雲國際機場，佔據榜首位置20多年的美國亞特蘭大國際機場也被擠下來，只能排第二，而且中國有7個機場打進前10，堪稱史無前例，香港則無影無蹤。中國機場排名之所以突飛猛進，全因內地疫情早就受控，單是其龐大的國內網絡恢復到疫前狀態，已足以使國內機場的客運量獨佔鰲頭。

反觀香港疫情一直無法清零，連與內地通關都遙遙無期，遑論與外國恢復正常航空往來。此情此景下，港府一味向國泰泵水根本不是辦法，除了勉強苟延國泰性命一年半載，再無其他作用。以國泰一年勁蝕逾200億元的速度觀之，區區注資加保就業的近300億元，又如何可以幫助國泰翻身？與其挽救一個藥石無靈的爛企業，何不設立失業援助金，動用公帑援助失業基層？

三十年河東，三十年河西。國泰又好，香港也罷，輝煌皆已成為歷史。從國泰虧損纍纍，到香港國際機場排名跌跌不休，皆預示未來的大勢已不再屬於這片彈丸之地。隨着中國發展一日千里，取代香港以至西方國家又豈止一個最繁忙機場的排名而已？香港再不急起直追，融入大灣區發展，恐怕最終難逃被淘汰的命運。