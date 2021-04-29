香港是國際城市，當前的選擇是會否回到歷史前期。香港開埠之初，是作為廣州的外港，與澳門競爭。現時深圳冒起，香港是否改為深圳的外港？抑或如深圳一些人的想法，香港變成深圳的後花園？另一個是維持香港的國際性，但不僅是朝向美國體制，因為中美矛盾，美國必然會排斥香港，捨美國便只能靠攏非美體系，即中國現時提的「一帶一路」世界。可是香港有條件在國際化上轉變嗎？轉變不成，美國排斥，便還是落在內地城市的圈內，附庸於深圳。

粵港澳大灣區是中央政府希望可以給香港借力重新發展，但以香港的實力，比不上深圳，亦比不上一體化的廣州佛山。不與深圳融合，香港落單，怎樣在大灣區內與其他城市合作與競爭呢？深圳與廣州正在大灣區內擴展，珠三角9個城市，正在分成兩大體系，分屬廣州、深圳，且全部都讓軌道交通連接起來，成1小時至3小時的生活圈，香港在這裏面算甚麼？可以怎樣發展？

而即使爭取到與深圳有一定程度的融合，主導權在深圳，不在香港，香港屆時不是深圳的後花園，卻至多只變成一個並未完全融合、作用有限的內地城市，怎算國際城市呢？就國際化程度上，深圳與廣州已奮起力追，香港還是原地踏步，而且社會上不少人還是以本地化打擊合理的國際化，以殖民地化來排斥去美國化的國際化，怎辦？

3、5年內，香港比不上廣州、深圳了，且各方面似將還要依賴中央政府照顧，失去本身發展的動力。中央政府也不可能把香港的發展包辦起來，亦不知如何包辦，屆時特區政府的精英早已卸任，去如黃鶴，本地的中產階級也大致有本身的打算，香港的發展誰來打理？難道讓深圳把香港接管，真的成為深圳的後花園嗎？

粵港澳大灣區發展是一個助力，但是單在大灣區內尋求合作與照顧，幫助不了香港，反而走錯了發展方向，妨礙香港國際化的轉型。香港參與大灣區的發展，是要與珠三角合作，一起向外，開拓美國體制以外的國際體系，善用香港現有的國際化資源，可香港社會缺乏對美國體系以外的國際之認識，需要重新學習，轉換思維、人才和各種制度條件。

可惜，香港還未起步，早已落後於深圳、廣州，且政府與社會似更以大灣區戰略來替代，排斥「一帶一路」戰略。這樣走下去，香港早晚窮途末路，除了股市等離岸金融中心之外，或許便是深圳以至廣州等珠三角城市的後花園，香港作為國際城市的命運便終結！