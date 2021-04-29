中國、印度過去幾十年恩怨難纏，兩國關係和人民友好的高調沒少高唱，經貿、文化、科技等交往也十分密切，外交關係時好時壞，中印大仗打過，小仗打過，有領土糾紛，邊境很不安寧。印度對華外交，深受美國和前蘇聯、俄羅斯影響，有時還是雙重影響，對印度的反覆多變，忽東忽西，中國早就習慣了，印度也習以為常。

這不奇怪，中國的古人智慧，「非我族類，其心必異」，何況印度是一個歷史悠久、人口眾多的大國，宗教文化、種姓文化尤其複雜，又被英夷殖民統治多年，西方文化潛移默化，這樣的「其心」肯定「必異」得更加「緊要」，所以許多中國人看印度所為往往非常厭惡，哭笑不得。

最近這幾年，中印關係從「熱烈友好」了一段時間急速轉變為頗為惡劣，邊境衝突不斷，險些再兵戎相見。過去20多年，印度發展不俗，成了「金磚之國」，核武器也有了，從美國和俄羅斯那裏買了不少先進武器，且「忽然」強烈感到自己所處的「地緣政治」、「戰略位置」極為重要，在南亞和印度洋可以充當霸主。

這時的印度在山姆大叔和盟友眼裏，戰略價值自然大增。特朗普上台後，要搞「印太戰略」，直情是為了對付中國以及「滿足」印度的幻想和野心而「度身訂造」的。於是這些年，印度跟着美國反華遏華十分起勁兒，美國人怎麼出招對中國，它就跟着出招、跟着比劃，且到了可笑無聊的程度。

一年多前，新冠肺炎疫情爆發，特朗普亂指「病毒來自武漢」，亂指是中國「隱瞞疫情」、「防控不力」，傳染了美國和世界各地，因此要對華興起法律訴訟，要求賠償。美國的一些地方法院和律師們立刻行動起來，這時有那麼幾個國家跟着起哄，其中印度跳得最歡，「搜羅」了最龐大的「訴訟隊伍」，提出了20萬億美元的對華索償。

現在印度新增確診人數全球第一，日日30幾萬宗，屢創新高，有沒有打算向中國再興瘋狂索賠潮呢？