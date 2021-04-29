美國總統拜登將亞美尼亞大屠殺定性為種族滅絕，引發土耳其強烈抗議，指摘美國沒有法律及道德授權作歷史審判。土耳其總統埃爾多安更要求美國先照照鏡子，因為如果要講種族滅絕，美國歷史上曾發生更多次。沒錯，五十步別笑一百步，亞美尼亞大屠殺是否種族滅絕，歷史上並沒有普遍定論，但美國白種人屠殺印第安人，則是如假包換的種族滅絕。老美從來沒有反省自己，反而站在道德高地審判別人，正是典型的賊喊捉賊，就像烏鴉站在豬背上一樣，只看見對方黑，看不見自己黑。

說穿了，一切都離不開政治。土耳其是北約成員，一直被視為美國盟友，故華府從來沒有正式承認亞美尼亞大屠殺，最多以「慘劇」或「暴行」稱呼，以免得失盟友。現在拜登之所以一反常態將大屠殺定性為種族滅絕，是因為土耳其愈來愈不聽話，向俄羅斯購買S400防空導彈系統固然觸怒了美國，兩國在庫爾德人及回教極端組織「伊斯蘭國」政策上出現嚴重分歧，更導致美土關係愈走愈遠。由此可見，美國將亞美尼亞大屠殺政治化，主要是為了敲打土耳其，而不是為了甚麼公義。

至於美國指控中國在新疆推行種族滅絕政策，更是純屬捏造，是居心險惡的政治誣陷。美國有位前高官曾經坦言，想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造中國的動盪，如果中情局能夠利用好維吾爾族人，與他們一起不斷刺激北京，這樣就毋須外力，直接從內部搞垮中國。這才是美國不斷打新疆牌的真正目的，甚麼維護自由人權，只有白癡才會相信。事實上，所謂新疆種族滅絕，是美國前國務卿蓬佩奧臨下台前製造的彌天大謊，可謂漏洞百出，不值一哂。沒想到拜登政府竟全盤照收，而且變本加厲，拉攏盟友攻擊中國，這除了說明老美黔驢技窮，只能靠謊言欺世，也說明華府政客集體墮落，一代不如一代。