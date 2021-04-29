無能政府巧立名目，美其名「疫苗氣泡」，其實是疫苗泡沫，自己沒有本事說服市民打疫苗，亦沒有能力提供誘因，反而立壞心腸，以飲食消遣甚至工作飯碗來威逼打針，這些不是誘因，而是要挾。真正有效的誘因大家都知，只要回內地不用坐疫監，相信不用政府出聲，都有大批市民湧着去打疫苗，為的是與家人團聚，為了工作，為觀賞久違的神州風光……這些心願港府可以幫港人達成嗎？連同一國家的口岸都對香港拒諸門外，澳門同樣是特區，老早通關免檢疫了。港官實在應該感到無地自容，找個地洞鑽下去，或者自己下台，讓問責制保留尊嚴吧！

慶父不死，魯難未已。港官在位不斷作孽，玩殘市民，連食餐飯也要打針，食肆無端要分4個層級來經營，執行上有極大難度，首先要迫使員工去打針，這樣和推人去死有甚麼分別？早期打疫苗死的多是老弱或有長期病，但最近連壯年人甚至醫生也針後猝死，單以近兩個月計算，相關死亡人數超越了新冠肺炎疫亡者，官員是詐傻還是扮懵？

食肆4級制，C類食肆所有員工最少已接種第一針疫苗，可以6人一枱，營業至半夜12時。D類食肆所有員工須已完成兩針接種，放寬8人一枱，營業可延至凌晨2時，但是客人需起碼接種第一針疫苗。而婚禮及大型聚會，甚至本地遊復辦，都要求相關人士打至少一針。問題又來了，政府之前為疫苗護航，煞有介事指打了一針其實保護力不足，一定要打齊兩針14天後才發揮效用，那要求員工客人打一針有甚麼意義，他們一樣會感染疫症，一樣會散播病毒。政府為何不乾脆要求打齊兩針才可以享用放寬措施？顯而易見，防疫不是重點，谷針才是目的，市民打了一針，還怕他們不會打第二針嗎？放寬禁令不是為了救市，廢官不要扮好心了。