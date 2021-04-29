今年5月，香港可能會有兩個新的音樂噴泉，一個是籌備就緒、準備啟用的星光大道音樂噴泉，另一個則是觀塘的音樂噴泉。

星光大道的音樂噴泉正在進行測試，估計5月可以啟用。它是星光大道管理公司引入嶄新的音樂噴泉，將加入「幻彩詠香江」的演出，是匯聚音樂及燈光效果的水上音樂噴泉匯演，更有68人管弦樂團演奏當代音樂，水柱則隨着音樂而跳動，再配合五彩燈光效果，營造新的「幻彩詠香江」。

至於觀塘的音樂噴泉，則是在爭拗中建成。該噴泉是2013年政府向每個區議會撥款一億元，觀塘第4屆區議會作為社區重點項目計劃，但受到當屆立法會議員質疑，認為造價貴，對社區意義不大。最後在2018年才獲立法會通過撥款，由民政署、建築署及康文署合作建造。噴泉以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水，亦會結合多首名曲，晚間則會糅合幻變燈光。另設3個互動嬉水區，有感應裝置，當遊人行近時，會以不同花式噴嘴噴出不同形態水柱。

觀塘音樂噴泉最大的問題是，這筆巨款理應好好為區內居民做些事，特別是觀塘區人口眾多，中下階層為主，長者比例不小，這筆巨資是否用作與志願機構合作，提供如中西醫服務、長者中心、社區互助設施或社會企業，來得更有意義？而政府最後亦不接受新一屆區議會的意見，一意孤行，音樂噴泉遂於4月22日啟用。但噴泉並不宏大，不少市民認為是「天下第一荒謬工程」，連沙田新城市廣場和屯門市廣場的噴水池也不如。當區區議員更批評噴泉與當日在區議會上討論的設計有很大距離，差過澳門那個，而噴泉亦被冠以「小白象」稱號。

觀塘音樂噴泉啟用的第3天出現鬧劇，有網上媒體演員跑到嬉水區，除去上衣，穿泳褲「沖涼」，並作網上直播，其專頁標題「直擊沐浴巨星，×××，親臨觀塘半億噴水小白象沖涼，洗刷佢嘅大白象」。筆者認為此舉非常過分，網上媒體演員不應用此方法博宣傳。該演員還叫小朋友替他擦背，是一個極差的示範，更且只穿泳褲，在大庭廣眾下「沖涼」，既不衞生，也極之不雅。大家又怎知你的衞生狀況，有無香港腳和皮膚病？會否令同場小朋友受感染？此處與泳池不同，泳池有相當的氯氣消毒工作啊！其實該演員涉嫌違反《遊樂場地規例》：不得作出擾亂秩序及不雅的行為，而衣着方面則須恰當……任何人不得在任何用作美化環境的湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯，違者可被判處罰款2,000元及監禁14天。康文署應嚴正執行規則，以儆效尤。