港府正式推出「疫苗氣泡」，食肆員工若接種至少一劑新冠疫苗及顧客使用「安心出行」，可獲進一步放寬防疫限制；若員工完成接種兩劑疫苗兩個星期，顧客已接種第一劑，堂食可延長營業至凌晨2時，並放寬至8人一枱，宴會人數上限增至100人。至於酒吧、卡拉OK等5類處所，員工和顧客至少要接種一劑疫苗方可重開，並營業至凌晨2時，顧客人數減半。總之，種種規限聽得人頭大如斗，遑論食肆、酒吧有何權限檢查顧客是否已接種疫苗。

聽那位胡混度日照樣升職的食環署前署長、現任食衞局常任秘書長劉利群說話，更是無名火起。她揚言：「食肆明知針卡並非本人所有，例如有人在門口說，誰人喜歡可取我的針卡使用，明知的話不應該放行，會覺得食肆本身無盡應有責任。」

說到抗疫沒有盡應有責任，誰能比得上港府無能廢官？自己尚且其身不正，卻板起面孔說教，真是叫人情何以堪！要是食肆和酒吧真的放行了無接種疫苗的顧客入內，到底有何罰則？難道又要人家關門不准營業嗎？生意已經吊鹽水了，還要幫政府執法兼趕客，合理嗎？

最不合理的是，負責巡查食肆和酒吧的食環署職員，政府也沒有強制他們必須打針，為何公務員不用以身作則，反而要強迫小商戶和小市民打針？公務員事務局局長聶德權僅向公務員發公開信，指從滿足社會大眾期望、保障同事及服務受眾的健康方面，公務員除非身體狀況不允許，否則應盡快接種疫苗。說得不痛不癢，同劉利群勢兇夾狠強迫食肆和酒吧職員打針，兼要檢視顧客是否已經打針，不可同日而語。

其實，打針與否除了是個人選擇也是私隱，作為顧客，筆者也會質疑商戶到底有何權力要求市民出示針卡，要查閱也應是執法人員查閱。港府谷針無所不用其極，做法卻極不負責任，肯定只會谷出反效果。