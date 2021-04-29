過去有傳聞說，美國的國防部做了18次沙盤推演，模擬美中兩國在亞太地區發生軍事衝突，雙方對戰的結果如何。每一次得出的答案都一樣，是由解放軍勝出。美利堅國防部可能心有不甘，加上最近台海兵凶戰危，於是他們作出一次更大規模、更嚴謹的模擬戰爭，今次的戰果終於如其所願，是由美方勝出了。

不過，美軍勝出是有條件的，第一，要對解放軍採取突襲攻擊，而且假設對方來不及作大規模的反應；第二，美國現正研發的武器也要派上用場；第三，美軍武器的優良或可用比率，須達到95%；第四，美方要付出慘痛代價，包括損失4個航空母艦戰鬥群，以及75%部署在亞太區的戰機。

美軍這次推演結果，看來不過是聊以自慰，它實際上是告訴白宮，美中一旦開戰，華盛頓不可能是勝出的一方。首先，除非北京主動進擊台灣，否則美軍不可能有動手的藉口，若當真向台海進軍，解放軍勢必會做好全面作戰準備，美方就不可能突襲成功。另外，上述的推演美軍之所以勝出，是假設用上尚未研發成功的武器，例如第6代戰機。然而，華盛頓這種做法卻無異於畫餅充飢，完全不切實際。現實上，美軍不可能會在亞太區打一場沒有勝算的戰爭。試想，即使在最美好的設想下跟中方對戰，美軍仍要損失4個航母戰鬥群，你認為華府願意為保衞台灣，付出這樣的代價嗎？

本欄一直估計台海的硝煙不會燃起，原因跟坊間一般的估計不同，他們認為北京是怯於美國和日本的軍力，故不敢動戈兵。其實，不敢動戈兵的是美、日而非中國。不過，現任的中國領導層雖然不軟弱，但都不是好戰之徒，解放軍出兵台海，肯定讓寶島生靈塗炭，他們未必忍心為之。除非有一天，台灣宣布獨立，那麼這一仗就非打不可了。