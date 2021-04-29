活到這把年紀，老朽總算稍微領略弘一法師臨終時寫下「悲欣交集」嘅旨意。阿哥，依家想做個抬得起頭嘅人，最少要打一針疫苗！至於從事飲食業、酒吧業、旅遊業等嘅從業員，就更加要「打針求生」，正是：打針求生無奈要低頭，從來沒抱怨半句，不去問理由！

現代版「阿信的故事」，豈能高歌「命運是對手永不低頭」？想開工討口飯吃？打針啦！想Happy hour去酒吧飲番杯冰凍啤酒？打針喇！想參加至親好友婚宴見證老襯時刻？打針喇！庸官為接種疫苗提供「誘因」，都真係使出渾身解數，扭盡六壬！基層為生計無奈低頭打針，冇事梗係好喇，若然好似之前有一中港司機，為方便搵食打了一針而面癱，咁就好悲情！正如有論者話齋：唔打針被解僱會餓死，打針又恐怕會猝死！生為港人，你話幾咁「悲欣交集」！幾咁無奈！

庸官無能，搞到出外食餐飯都要分4級制！管理之道，不是刪繁就簡，而係搞到愈複雜愈過癮？食客無所適從，老闆難以執行，庸官仲嫌社會唔夠撕裂？依家更藉疫苗大搞分化！不是嗎？打咗針就有「特權」，酒吧、夜總會、唱K任縱橫！唔打針變矮人一截，幾乎挺不起胸膛做人，呢樣唔得嗰樣唔准！香港明明係自己嘅家，因未打針竟變「異鄉人」，寧不悲乎？

本屆政府推行政策常出爾反爾，好似之前同飲食業、酒吧業者商討時，就話因健康問題未能接種疫苗嘅員工，只須填寫聲明而毋須醫生紙，依家最終卻要求員工要有醫生紙。尤其係酒吧業，當局要求業界全部員工及客人接種至少一劑疫苗才可有限度復業。業界反映港人接種疫苗人數唔多，即使復業，最多只得半成生意，都真係開又死唔開又死！有酒吧老闆考慮要裁員，而有些基於政府對酒吧復業諸多留難，或選擇壯士斷臂，索性執咗佢！庸官治港，港人一殼眼淚！