「民陣」召集人陳皓桓日前到警署報到期間收到警方函件，要求民陣在下月5日前回覆警方提出的6個問題，作出交代。警方此舉客客氣氣，禮數周周，實在太有風度了！

其實，民陣的招牌早已成為香港臭名昭著的「攪屎棍」，其招魂幡一出，魍魎魑魅便呼嘯而起，不出數天光景，便「黑雲壓城城欲摧」，老百姓便不得安寧。「鳩嗚」、「裝修」、「勇武」、「義務救護員」、「火魔法師」……各種形式的黑色暴徒便烈火圍城、「磚」林「彈」雨。民陣號召集會之日，遊行之地，生人勿近，店舖提早關門。

在這樣的暴亂日子，普羅善良的市民早就談虎色變，家長聞風便諄諄約束子女避免往民陣要舉事的地區，免得惹「屎」上身。

自詡法治之區的香港，竟出現民陣惡晒大晒，「號令天下，豈敢不從」的畸形社會現象。

而儘管當局早已發出反對集會或遊行的通令，卻如廢紙，無人當一回事，反之竟成為襯托起民陣「英勇公民抗命行動」的布景板。

可以看見，《港區國安法》實施了近10個月後，執法部門才去信民陣，要求解答疑問，對飽受黑色暴亂摧殘、驚嚇了將近兩年的老百姓來說，實在是順應民意！

為甚麼對民陣不及時嚴肅執法？難道執法部門保障市民安全和社會安寧的承諾，不適用於民陣屢屢搞非法集結及非法遊行嗎？難道未有《港區國安法》便不能把民陣繩之於法嗎？難道民陣可以凌駕法律之上嗎？

毋庸置疑，民陣是黑暴的總壇，是黑暴的司令部，是吸黑金的大金庫，惡貫滿盈。眾多樁腳團體和頭面人物爭相跳船割席，便可見一斑。立即執法取締及追究罪責，執法部門要鐵腕處理，不要對民陣仁慈。