世界視線：黃金牆紙惹眾怒　英國政壇掀風暴

英國首相約翰遜最近周身蟻，他與未婚妻裝修倫敦唐寧街10號的首相府官邸，工程去年開展，上月完畢，隨即刮起豪裝門風暴。這宗被英媒諷刺為「黃金牆紙事件」的醜聞，已擴大至首相涉非法挪用政治捐款、面臨被調查違反賄賂及選舉條例的政治醜聞。

一個折合210萬港元的裝修工程，為何在英國人人喊打呢？原因是犯了眾怒。新冠疫情導致不少英國人失業，在失業人數高達180萬的艱難時刻，約翰遜卻豪花20萬英鎊豪裝首相府，尤其據指使用了黃金牆紙，英國人火大了。

近年歷任首相都喜歡裝修唐寧街10號，但英國人一般只需支付3萬英鎊，剩下超支的部分由首相個人掏腰包。然而，過去的首相自掏腰包只是3萬、5萬英鎊，約翰遜要補的錢卻高達17萬英鎊，比他的年薪還要多，於是人們開始疑惑他的錢從何而來？結果發現開支或涉政治捐款。約翰遜面對各方狙擊，即使辯稱費用是自己支付的，但沒有人相信，英媒還計算了他的財力與離婚開支等，結論是他根本沒錢！英國選舉委員會表明會調查，並指裝修費若來自政治捐款，事件便有犯罪之嫌。反對黨開始打落水狗，約翰遜的誠信、財政狀況甚至政治金主都成為焦點。

英國人很會玩政治，為何這次竟犯了低級錯誤？或許英揆都有一個心結，唐寧街10號雖然頻頻換人，但住進這裏的每一個主人，不理居住期有多長，大都會把這裏改頭換面一番，加個人色彩也好，抹掉上手的影子也罷，總之就是要換。或許這是因為政黨輪替、政敵繼位的緣故，總之，上世紀90年代以來，從工黨的貝理雅到保守黨的卡梅倫，裝修首相府都沒停過。

這一次約翰遜更不客氣，直接批評上手文翠珊的裝修，說文翠珊留下的家具簡直是「噩夢」。正因為約翰遜要追求自己的好夢，所以才會大灑金錢，用比其他首相多數倍的錢來豪裝首相府。只是，約翰遜自己挖中大地雷，還連累金主們都可能被調查。他會不會成為因裝修首相府而離開首相府的第一人？未來好戲少不了。