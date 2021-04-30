神州觀察：血洗校園非首次　亡羊總是不補牢

廣西北流市新豐鎮一間幼稚園日前突生血腥屠戮事件，一名年輕男子趁學童午休時持刀闖入，樓上樓下見人就斬，且刀刀致命，專斬頭部及四肢，導致多名幼童或倒臥血泊，或披血驚逃，或被嚇呆在地悽慘哭叫，令幼稚園瞬間淪為煉獄。事後經官方初步證實，當時雖有大批民眾快速衝進園內制止，惟仍有10多名師生不同程度受傷，悉數被送院救治，目前更有至少兩人傷重不治，後續情況亦未可知，事件再度震驚社會。

如今兇徒雖已被抓，其作案動機尚不明朗，有知情網民披露，該男子疑因不滿妻子離婚才行兇報復，且是先砍死了自己孩子，再隨機行兇；而當地警方則指兇徒或有精神問題。總之不管事出何因，這種喪心病狂的行徑都叫人無法接受及饒恕，以致行兇男子被警員押走時，遭沿途民眾包圍辱罵，全在情理之中。

可以見到，類似血洗校園行徑絕非首次，從幼稚園到小學、中學都不曾幸免，每每造成嚴重傷亡損失，不少家庭因此支離破碎，實在陰功！為何這類惡行總是頻繁出現？或許真如當局所說，有些實屬精神病患所為，但政府大可以加強這類人士的排查收治工作，以免他們通街跑，作出一些行為不可控之事；再如本案，或屬純粹的洩私憤報復，包括日前廣州那位因病厭世男子當街隨機捅殺一對母子之舉，更加叫人防不勝防，卻又不能不防，惟涉事幼稚園被指如同無掩雞籠，似乎連保安也沒有，其他幼稚園安保措施又如何？

老實說，現在的學童基本都屬獨生子女，對無數家庭來說，他們就是唯一的香火傳承，萬一有個閃失，叫哪個家長能夠接受？就算孩子沒被斬死，卻成了嚴重傷殘，缺胳膊少腿，或被斬至毀容傷眼甚麽的，亦是一生盡毀，乃至成為家庭負累，結局都不會好到哪裏去。何況當局近年強調國防建設，保家衞國需要後繼有人，萬千學童不正是未來的國家主人翁、共產主義事業接班人？若不好好保護下一代，將來又指望誰？

故各界必須慎重其事對待問題，尤其政府方面應積極擔責，標本兼治解決。惟治本需時，治標反而更需從速，譬如各地學校需配置一定保安力量，及以年輕力壯人士為主；保安需配備鋼叉、長鐵枝等有效防暴武器；於校園門口架設圍欄等；校園周邊還需設有足夠的警務室、治安崗亭、護學崗等；還有大批城管，別總將精力用來對付小攤販，多往學校周邊走動，豈不更有意義？

所謂亡羊補牢，該落實措施的就須嚴格落實，有欠缺就需補上，畢竟血的教訓太多，必須痛定思痛，深刻吸取。至於補到甚麽程度為好？只需所有校園都能像政府機關般牢不可破，讓天底下的學童都能出入平安。