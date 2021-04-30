功夫茶：法網穿窿　屎坑蟲化龍　五月六號　咪放上海仔

臭！臭！臭！香港變臭港，皆因有條臭名遠播嘅屎坑蟲，行出行入污染市容，功夫茶為民請命，今日踢爆呢條蟲，就係黑幫和勝和前坐館「上海仔」喇！

呢條上海仔，人衰有樣睇，髮型似足屎塔蓋笠頭剪出嚟，功夫茶叫佢屎坑蟲最貼切。臭史多籮籮，而且把口特別臭，幾年前孭咗幾單刑事案棄保潛逃，但喺網上拍片亂噏廿四，不單止想刷存在感，背後動機更加針對《東方日報》，搵啲陳年舊事嚟大做文章，抹黑《東方》高層，例如幾十年前報販霞姐命案，呢條蟲當年仲係低級蠱惑仔，開吓車門泊吓車位炒吓戲飛仔，點會關心社會事件，就好似依家細路仔點會識粵語殘片三姑六婆吖！

呢條蟲「盲」字都唔識，自己個名都寫唔掂，點可能對住鏡頭講古吖，背後梗係有人編輯好段稿，叫佢跟稿讀，做得出呢啲嘢，梗係文化界敗類、傳媒中毒果，人稱「漢奸黎」，依家喺赤柱監獄洗廁所做「屎坑黎」。

屎坑黎反中亂港惡行滔滔，屎坑蟲為非作歹無惡不作，《東方日報》多年來如實報道佢哋嘅衰嘢，所以被視作眼中釘。敵人嘅敵人就係朋友，加上兩兜友臭味相投，姣婆遇上脂粉客，一拍即合，夾到出汁，夾埋搞《東方》唔出奇。嗱，屎坑黎作料，屎坑蟲扮爆料，以為可以中傷《東方》，真係想創佢哋嘅心。

清者自清，謠言止於智者，就以霞姐事件為例，案件已經破案及審結，相關被告已受到懲罰。審案過程公開透明，大眾都了解事件牽涉報紙批發銷售嘅糾紛，與出版報紙嘅東方報業集團無關，不過事件年代久遠，新一代年輕人一無所知，有人想乘機混淆事實。

撼山易，撼《東方》難，《東方》創刊53年，幾經風浪，金漆招牌屹立不倒，連續40多年全港銷量冠軍，咩嘢大事件未見過，咩嘢惡人未寫過，國際政要、特區高官、富商名流及江湖猛人，有好嘢要寫，有衰嘢更加要寫，無論過江龍同地頭蟲都唔赦，更何況你呢條屎坑蟲！一腳踩死都嫌整臭自己隻腳！

蛇有蛇路，鼠有鼠路，兩兜友夠膽死挑釁《東方》，背後自然有人撐腰，屎坑黎出咗名漢奸，係英美代理人，有律政司做保護傘，近排先至首次正式踎監。屎坑蟲上海仔中文都未學好，唔識英文又點湊鬼佬，不過佢黑白兩道都有靠山保住，以前年代警方有高層勾結黑幫，據講職銜排到第二三位，就算退休都發揮影響力，而且警隊中下層餘孽都繼續包庇。

仲有法律界都有唔少人見錢眼開，有錢就認契仔甚至契弟都冇所謂，呢啲人或者入咗律政司，甚至做暫委法官，形成一個黑惡保護網。反黑反咗咁多年，反條毛咩，功夫茶唯有寄望警隊新人事新作風，正氣一哥領導「忠誠勇毅，心繫社會」嘅警隊撥亂反正啦！

當年朝中有人好辦事，屎坑蟲涉及洗黑錢逾億，又有刑恐傷人勒索嫌疑，兩度詐病棄保潛逃，走佬去歐洲花天酒地，使晒錢走投無路就預告自己返香港，有恃無恐，返到嚟唔使坐監，只係喺酒店歎世界坐所謂疫監，今時今日仲有得保釋，仲未落鑊起訴，無論法庭同警署都好似自出自入，實在令人懷疑保護網又發功。佢走佬前幫派搞選舉，佢派啲𡃁輸晒，今次返嚟香港又會咁啱幫派選人嘅？應該係睇準時機，想捧自己條𡃁上位，所以有得保釋係間接幫佢啲人助選㗎！

下星期四，即係五月六號，呢條屎坑蟲又會去警署報到，究竟當局會唔會果斷將佢落鑊扣押，唔好再畀佢為禍人間呢？如果維持現狀唔告仲有得保釋，逍遙自在，呢條蟲鬆毛鬆翼，可能以為自己識飛，唔知自己叻極都係屎坑龍，就算飛咗上天，都會跌番落嚟屎坑！是龍是蟲，邊個係人，邊個係鬼，五月六號自有分曉！如果再次放生上海仔，社會就會變咗忠奸不辨，黑白不分喇！

春去夏來，風大雨大，夜來風雨聲，花落知多少，屎坑黎洗乾淨個八月十五，踎監都4個月，一兜友倍感孤單，屎坑蟲快啲入去搵屎坑黎啦，上演一幕赤柱重聚。臭罌出臭草，出嚟行，實要還，上海仔最後都係要做番屎坑蟲！