正論：東方發揮第四權　長年積弊一掃清

掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。東方報業集團不平則鳴，第四權再次發揮振衰起敝的作用。日前頭版報道環保署失職塞責，任由油塘一間混凝土廠長年累月污染空氣，危害居民健康，報道出街後激起輿論沸騰，環保署不得不認衰「跪低」，昨日坦承混凝土廠不當運作，屢次違規沒有改善，決定拒絕其續牌申請。正是：政府不做東方做，東方一踢政府郁！困擾居民多年的問題終於解決。

本報今個月19日頭版報道，有數十年歷史、位於油塘東源街的混凝土廠造成空氣極度污染，一星期起碼有6日被測出廠房附近的空氣中可吸入懸浮粒子（PM10）超出法例的濃度上限，居民日日食塵，隨時危及呼吸系統及心血管健康；而水泥車頻頻進出，激起塵土飛揚加劇空氣污染之餘，更造成噪音及交通阻塞問題，甚至曾發生奪命交通意外，居民早就苦不堪言。有住在附近屋苑的居民指出，每天都不敢打開窗戶，皆因不消一會屋內傢俬便會鋪上一層厚塵；也有居民每次出門皆提心吊膽，恐被水泥車輾過，精神壓力大增。環保署前官員及環保團體異口同聲斥責署方失職不作為，絕無半點誇張。

最離譜的是，不論是居民、區議員以至立法會議員，多年來皆向環保署投訴混凝土廠污染超標，惟環保署每次皆是敷衍了事，表面上派員巡查數十次，實際上檢控及定罪僅得數次，甚至睜眼說瞎話，聲稱廠方過去一年提交的報告，證明空氣排放並無超出規限。作為監管部門，對受監管對象所言不加查證全盤接收，主動放棄監管責任，令人嘆為觀止。

幸好，香港勝在有東方、勝在有第四權。正當居民徬徨無助、欲哭無淚之際，本報的報道猶如一場及時雨，對廢衙門更形同一記當頭棒喝。君不見，報道刊出後，環保署的態度突然出現180度轉變，由上址「空氣排放並無超出規限」，變成該廠「過往環保表現欠佳」。該署指出，由於廠方未能就牌照申請提交足夠資料證明有能力提供、安裝及有效運行所需的可行措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合《空氣污染管制條例》有關續牌申請的要求，署方拒絕該廠的指明工序牌照續牌申請。廠方可透過機制在21天內提出上訴，否則上訴期限屆滿後須停止運作。總算為區內居民喚回藍天白雲透出一線曙光。

事實上，政府部門不踢不動早就不是新聞，寧願任由問題積重難返，也不肯花工夫做好分內事，說穿了是尸位素餐的劣根性作祟。環保署固然是當中的佼佼者，其他政府部門同樣好不了多少。例如數日前本報頭版報道，有人收取高昂費用代辦大嶼山禁區證，疑干犯串謀詐騙等罪行，惟負責審批禁區證的運輸署隻眼開隻眼閉，助長不法分子牟取暴利。結果報道一出，警方迅速採取行動，搗破一個訛稱代辦證件捲款勒索的犯罪集團，摑了不作為的運輸署一巴掌。

上述例子只是冰山一角。東方每次都發揮揭露時弊、監察政府的作用，每次都造福廣大市民，盡了傳媒最大的責任，惟無能政府做過甚麼呢？別說在廢官治下，所謂民生無小事只是口號，即使大如關乎人命的抗疫政策，以至維護司法公平正義，港府統統懶政塞責不作為。這樣說絕非無的放矢，昨日為餐飲業處所獲放寬防疫禁令的首日，卻因為執行混亂，尤其要食肆及酒吧員工檢查顧客針卡激起最大爭議，簡直添煩添亂。正如專家指出，港府應果斷禁止疫情嚴重的南亞國家航班抵港，而非一味以「熔斷機制」搪塞，奈何廢官置若罔聞。更不必說，律政司在鄭若驊管治下拖延檢控，至今仍有逾7,000宗黑暴案件未被起訴，姑息養奸，令人不齒。

很明顯，整個特區政府由上到下皆亂象叢生，猶如鋪滿厚厚灰塵，掃帚繼續不到，灰塵只會愈積愈多。東方不僅發揮第四權監察政府施政，更不吝建言，屢屢獻上切實可行的施政藍圖，例如貓狗善終園，又如改革司法、培訓退休紀律部隊高層任裁判官等，只要港府懷着謙卑的心廣納諫言，必能改善施政。無奈廢官剛愎自用，將所有忠言當作耳邊風，有好牌不上偏要與民為敵。這就難怪，特區政府一事無成，徒激起一浪高於一浪的民怨，說到底是咎由自取。