新冠疫情之下，中國經濟在全球是一枝獨秀，出口大增，連帶使用人民幣結算的比例也大增，國人開始歡呼去美元化成功，人民幣有望替代。在美國的無理壓迫下，這種興奮自可理解，但不可真的以為人民幣可與美元抗衡，過度樂觀，會使民族主義變民粹主義化。

人民幣在國際結算裏比例上升是真實，也可喜，但至3月底，人民幣的比重只是2.49%，在國際貨幣中居第5位。若不計算歐盟內部的結算，人民幣比例不足2%，為第6位貨幣。這顯示出人民幣在歐盟內的結算超過在國際結算的總體。在歐盟以外，美元還佔優勢。

即使把歐盟內部結算計算在內，3月底，美元仍佔39.4%，勝於歐元的36.7%。真正可與美元抗衡的還是歐元，不是人民幣。歐元近年比重回升，可是仍未能回到2013年前40%以上水平力壓美元的情況。為了壓抑美元，中國除了推人民幣的國際化，去美元化最佳的策略是以歐元替代美元。

以2020年中俄貿易看，美元結算佔46%，歐元結算為30%，這比過往美元佔絕對比例情況已大轉變，可也不足夠。以4季度而言，中俄貿易中出口美元還佔48.3%，高於歐元的36%，去美元化還有空間。當然，美元還是國際貨幣，不可能完全去美元化，這不利中國及俄羅斯。美元結算依中俄貿易擴張，將之降至30%以下，至少要比歐元比例為小，便可以產生國際政經效果。

中國當然可以與俄羅斯及其他國家在貿易中以本幣結算，即以中俄貿易關係日趨緊密，俄羅斯以油氣供華，中國以工業品供俄，有極大的互補作用。去年一季度，本幣結算有24%，或許還可增加。但是，中俄貿易以外，本幣結算的發展餘地有限。當然，中國可以力推人民幣結算，但中國多處順差，主要以人民幣結算不易。

國際上去美元化是打擊美國霸權主義最有力的武器，但不能奢望人民幣可以替代美元，相信即使國際形勢大變，一、二十年內亦未必可以，因而最佳的策略是扶歐元來去美元化，如俄羅斯那樣，在國際經貿往來，全力推歐元來替代美元。一是若中俄合力，並帶動東盟等參與，歐元應可在國際貨幣結算中超越美元，直接的效果是減少國際經濟對美元的需求，使美國不能任意擴大美元發行，也借濫發的美元數量，迫使美元貶值，沉重地打擊美元和美國的國際經濟力量。

而歐元超越美元，美國必然要打擊歐盟，中、俄的壓力便減少，也可趁機分化美國與歐盟的關係，加快國際經貿政治多元化的發展，影響深遠。